Oglas

Ostroleka

Desetero ozlijeđenih u napadu nožem u školi u Poljskoj, priveden 19-godišnjak

author
Hina
|
07. lis. 2026. 20:08
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
poljska policija
DarSzach/Shutterstock

Deset osoba ozlijeđeno je u srijedu u napadu nožem u školi u Ostroleki na sjeveroistoku Poljske, izjavio je regionalni guverner, a policija je ubrzo nakon incidenta privela 19-godišnjeg osumnjičenika.

Oglas

Guverner regije Mazovje, Mariusz Frankowski, rekao je novinarima da je devet osoba prevezeno u bolnicu, no da nitko od njih nije u životnoj opasnosti.

"Među ozlijeđenima su pet učenika, dva nastavnika i dvije osobe koje su se zatekle na mjestu događaja, kao i sam počinitelj koji se je sam ozlijedio", rekao je.

Policija je izvijestila da je osumnjičenik učenik te škole i da je napao ljude mačetom.

Na mjesto događaja pozvani su stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava. Državni tužitelj Dariusz Korneluk izjavio je za TVN24 da je u napadačevom ruksaku pronađena improvizirana eksplozivna naprava koja je bila blizu aktivacije.

Glasnogovornik vatrogasne službe Adrian Stupski rekao je za državni medij TVP Info da su se učenici u samoobrani zabarikadirali u učionice prije nego što su evakuirani.

Motivi napada nisu poznati. Ovakvi su incidenti rijetki u Poljskoj, no policija je u rujnu privela 13-godišnjaka osumnjičenog za planiranje napada te mu u torbi pronašla nož.

Teme
eksplozivna naprava mačeta napad u školi ozlijeđeni učenici poljska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ