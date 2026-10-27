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izbori u državi Izrael

Netanyahu "upozorava na veliku izlaznost arapskih birača"

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Hina
|
27. lis. 2026. 18:25
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AFP
AHMAD GHARABLI/AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i njegovi krajnje desni koalicijski partneri u utorak su, u posljednjim satima izbora, nastojali mobilizirati svoje pristaše upozoravajući na veliku izlaznost arapskih birača, što su arapski političari osudili kao rasističku taktiku kojom se potiču napetosti.

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Automobili sa zastavama Netanyahuove stranke Likud vozili su se ulicama Jeruzalema, puštajući preko razglasa islamski poziv na molitvu i pozivajući pristaše da izađu na birališta jer "Arapi glasuju", rekli su svjedoci.

Benjamin Netanyahu u nizu je objava na društvenim mrežama upozorio na duge redove na biralištima u arapskim zajednicama i objavio fotografiju za koju tvrdi da prikazuje arapske birače, među kojima i žene s nikabima, kako čekaju na glasanje.

"Ako se sada ne probudimo, završit ćemo s vladom Mansoura Abbasa i Ahmeda Tibija", napisao je na društvenim mrežama, referirajući se na dvojicu istaknutih palestinskih političara u Izraelu. 

Izlaznost je u prvih devet sati glasanja dosegnula 55,7 posto, izvijestilo je izborno povjerenstvo,  što je najbrži dosad zabilježen tempo izlaska birača na birališta. 

Arapi, većinom palestinskog podrijetla, čine oko 21 posto od ukupno deset milijuna stanovnika Izraela, a njihova je izlaznost na izborima tradicionalno niža od izlaznosti židovskih birača.

Tibi, kandidat jedne od arapskih stranaka, rekao je kako će velika izlaznost izraelske arapske manjine "otvoriti put alternativnoj vladi i promjeni teškog stanja".

Sami Abu Shehadeh, čelnik arapske stranke Balad, napisao je na X-u da bi dugi redovi na biralištima trebali donijeti "ponos i radost kod svakoga tko vjeruje u demokraciju". 

"Primamo sve te huškačke poruke od sitnih rasista, Ben-Gvira, Netanyahua i njihovih partnera. Čega se boje? Ovo je zapravo izvrstan prizor, dobar za demokraciju", poručio je.

Netanyahuova upozorenja podsjećaju na njegove prethodne izborne kampanje, tijekom kojih je nastojao mobilizirati desne birače prikazujući veliku izlaznost Arapa kao prijetnju, zbog čega su ga politički protivnici optuživali za rasizam.

Teme
arapski birači benjamin netanyahu izraelski izbori politički rasizam visoka izlaznost

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