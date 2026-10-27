YONATAN SINDEL/Pool via REUTERS

Visok odaziv birača na parlamentarnim izborima u Izraelu, na kojima se bira 120 zastupnika Knesseta. Riječ je o prvim općim izborima od početka genocidnog rata protiv Palestinaca u Pojasu Gaze u listopadu 2023. godine.

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Stranka Likud premijera Benjamina Netanyahua i krajnje desna koalicija koju predvodi suočavaju se s oporbenim blokom koji uključuje i stranku Yashar, na čijem je čelu bivši načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Gadi Eisenkot, prenosi Al Jazeera.

Izlaznost dosegnula 44,9 posto

Izlaznost na izbore do 14 sati po lokalnom vremenu (13 sati po hrvatskom vremenu) dosegnula je 44,9 posto, izvještavaju izraelski mediji pozivajući se na Središnje izborno povjerenstvo.

"Oborili smo sve rekorde koje vodi Središnje izborno povjerenstvo. Ovako visok odaziv birača na nacionalnoj razini nije zabilježen još od 1973. godine", izjavio je Dean Livne, vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja Središnjeg izbornog povjerenstva.

Na izborima 2022. godine izlaznost u isto doba dana iznosila je 38,9 posto.

Izbori u Izraelu predstavljaju prekretnicu nakon godina političkog utjecaja Benjamina Netanyahua, smatra palestinski aktivist za ljudska prava Ubai al-Aboudi, koji ih naziva „najvažnijima” u povijesti zemlje.

„Netanyahu je bio najutjecajniji premijer” u oblikovanju suvremenog Izraela, rekao je.

„Čini se da bi do kraja dana mogao izgubiti vlast na izborima, stoga je ovo prijeloman trenutak”, izjavio je al-Aboudi za Al Jazeeru.

Upozorio je da bi političke napetosti mogle dovesti do daljnjih unutarnjih sukoba među izraelskim strankama i njihovim pristašama.

Al-Aboudi je također ocijenio da bi okretanje birača protiv Netanyahua moglo biti znak da Izraelci žele vladu koja će biti manje uključena u ratne sukobe.

„Izraelska javnost doseže granice onoga što se može postići vojnom silom”, rekao je.