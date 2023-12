Njemačka se sprema na radikalan potez kako bi zaustavila ekstremnu desnicu

Podijeli :

Ronny HARTMANN / AF

Federalni ured za zaštitu Ustava Njemačke (BfV) proglasio je sasku podružnicu Alternative za Njemačku (AfD) prijetnjom za demokraciju.

Ovo nije prvi put da je Njemačka u ime zaštite ustavnog poretka zabranjivala ekstremno desne i lijeve političke stranke. Međutim, na udaru cenzure uglavnom su se nalazile marginalne neonacističke stranke i udruge koje na izborima svih vrsta nikada nisu imale previše šanse. AfD je potpuno druga priča, piše Foreign Policy.

AfD u Njemačkoj, PiS u Poljskoj, Fidesz u Mađarskoj… Tko je pandan europskim ekstremnim desničarima u Hrvatskoj

Istraživanja javnog mnijenja kažu da je ta stranka najmoćnija politička sila u istočnoj Njemačkoj. Uspjeh je ostvarila zahvaljujući svojim politikama koje su usmjerene protiv migranata. Ostvario je AfD i nekoliko zapaženih uspjeha na zapadu zemlje, a iduće bi godine na istoku mogao osvojiti rekordan broj glasova, prenosi Jutarnji list.

Politička previranja u Njemačkoj mnoge su podsjetila na kaos koji je vladao za vrijeme Weimarske Republike, nacije koja je prestala postojati kada su Adolf Hitler i Nacionalsocijalistička njemačka radnička stranka 1933. preuzeli kontrolu nad zemljom.

Za sada su se tri podružnice AfD-a našle na udaru njemačke države – one u Saskoj, Saska-Anhaltu i Tiringiji. U svim će se tim pokrajina nagodinu održati izbori. Uz to, AfD-ova je mladež također proglašena prijetnjom za demokraciju i nalazi se pod nadzorom obavještajnih službi.

S obzirom na to da je na nedavno održanim izborima u Nizozemskoj pobijedila Stranka za slobodu koju vodi krajnji desničar Geert Wilders, očekuje se da će desničarske stranke poput AfD-a na nadolazećim izborima za Europski parlament ostvariti do sada najbolje rezultate. Ako se to dogodi, Europska unija bi se mogla suočiti sa zloslutnim posljedicama.

AfD u pohodu na prvu fotelju: Hoće li njemački ekstremni desničari dobiti prvog gradonačelnika?

Zaštitnici njemačkog ustava tvrde da vodeći ljudi saske podružnice AfD gaje rasističke, islamofobne i antisemitske stavove. Tvrdi se da je zauzela “tipične etničko-nacionalističke pozicije” te da ona i mladež AfD-a surađuju sa zabranjenim neonacističkim pokretima kao što su radikalni njemački desničarski pokret Građani Reicha. Obavještajci su otkrili da među članovima saske podružnice AfD-a ima raznih ljudi, ali da njezino vodstvo slijedi ideologiju svoga “duhovnog oca i vođe”, 51-godišnjeg desnog ekstremista Björna Höckea. Saska podružnica, kažu obavještajci, njegova je slika i prilika.

Njemački zakoni Ustavnom sudu Savezne Republike Njemačke daju mogućnost da ugasi političku stranku koja gaji protuustavne politike te se nalazi u poziciji da ih ostvari. Njemački je Ustavni sud prošle jeseni iz Pokrajinskog suda u Saskoj izbacio suca i člana AfD-a Jensa Maiera jer je procijenio da predstavlja opasnost za ustavni poredak.

Zapaženi rezultati koje su AfD i njegovi kandidati ostvarili na izborima u Saska-Anhaltu, Bavarskoj i Hessenu zabrinuli su njemački politički mainstream. Da bi se neku stranku izvelo pred Ustavni sud, potrebna je većina glasova svih zastupnika. Foreign Policy navodi da protivnici AfD-a već rade na prikupljanju tih glasova.

Marco Wanderwitz, odvjetnik i zastupnik u Saskom parlamentu iz redova CDU-a, rekao je simpatizeri AfD-a svaki dan na internetu objavljuju ekstremistički sadržaj te da napastuju parlamentarce iz iduće godine osvojiti i 40 posto glasova.

FOTO | AfD na predizborne plakate postavio zabranjeni nacistički slogan

Drugi komentatori smatraju da je demokratska kultura u Njemačkoj dovoljno jaka da pobijedi populističku stranku koja promovira sulude teorija zavjera, kopira i parafrazira nacističke slogane te želi napustiti Europsku uniju.

Uz to, ako se stranka zabrani, to ne znači da će ostati bez simpatizera. Grci su zabranili desničarsku stranku Zlatna zora, ali desnica na izborima nije izgubila glasove. Povrh toga, Zlatna zora na izbore nije smjela izaći zato što su se njezini lideri upustili u protuzakonite aktivnosti, a ne zato što su protiv imigranata te zato što niječu Holokaust. Desnica se nakon zabrane reorganizirala i tri su desničarske stranke u lipnju ušle u parlament. Od 300 zastupničkih mjesta, njima pripadaju 34, a na izborima su osvojile više od 12 posto glasova.

Europa će se s krajnjom desnicom morati obračunati na neki drukčiji način. Zabrane joj pomoći neće, prenosi Jutarnji list.

