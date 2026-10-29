Njemački predsjednik apelirao na Kinu da utječe na Rusiju u ratu protiv Ukrajine

Maryam Majd / POOL / AFP

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je tijekom svog posjeta Kini apelirao na vodstvo ove zemlje da se jače založi za međunarodni poredak koji se temelji na zajedničkim vrijednostima te da upotrijebi svoj utjecaj za postizanje mira u Ukrajini.

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Njemački predsjednik, koji se trenutačnoj nalazi na turneji po Kini, apelirao je na svog domaćina da upotrijebi utjecaj za okončanje ratnih sukoba, prije svega u Ukrajini ali i na Bliskom istoku.

"Kina je stalni član Vijeća sigurnosti, i gaji prisne odnose s Rusijom. Učinimo stoga zajednički sve kako bi Rusija prestala s napadima i prihvatila ozbiljne mirovne pregovore", rekao je Steinmeier u govoru na Pekinškom sveučilištu.

On je ustvrdio da su kod ovih ratnih sukoba u pitanju i interesi Kine.

Naglasio je i da s veličinom i uz moć dolazi i velika odgovornost.

"Kina je postala odlučujuća svjetska sila. Europa na uspon Kine gleda pozitivno, ali i s očekivanjima“, naglasio je.

On je rekao i kako se od Kine očekuje da omogući ravnopravne uvjete svojim gospodarskim partnerima.

"Cilj nas Europljana je jasan: mi se ne želimo odvojiti od Kine nego želimo odnose urediti tako da svi od njih imaju koristi", rekao je Steinmeier.

Frank-Walteru Steinmeiru ovo je jedno od zadnjih velikih putovanja u svojstvu predsjednika.

U ožujku sljedeće godine se, s obzirom na to da se Steinmeier nakon dva mandata ne može ponovno kandidirati, bira njegov nasljednik.