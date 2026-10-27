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DRAMATIČNA NOĆ U NJEMAČKOJ

Automobilom se namjerno zabili u skupinu ljudi? Policija pucala, ima teško ozlijeđenih

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Hina
|
27. lis. 2026. 08:37
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njemačka policija, Unsplash
Unsplash/Ilustracija

Policija na sjeveru Njemačke otvorila je vatru na automobil koji se zabio u skupinu ljudi, rekla je glasnogovornica policije, prenosi u utorak dpa.

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Četiri ili pet osoba je ozlijeđeno, od kojih neke teško. Nitko nije u životnoj opasnosti, a osobe su prevezene u bolnicu, rekla je.

Incident se dogodio kasno u ponedjeljak u Neustadtu am Ruebenbergeu sjeverozapadno od Hanovera, u njemačkoj saveznoj državi Donjoj Saskoj.

Okolnosti događaja još nisu jasne. Osumnjičenici, čiji broj također još nije jasan, pobjegli su pješice i za sobom ostavili automobil, a oni još nisu pronađeni, rekla je glasnogovornica. Novinar agencije dpa izvijestio je o nekoliko oštećenih automobila s probušenim gumama, razbijenim stražnjim staklom i rupama od metaka.

Prvi nalazi istrage sugeriraju da su se uključeni poznavali. Osumnjičeni su očito namjerno, a ne nasumično, ciljali skupinu, rekla je glasnogovornica.

Policajci koji su provodili rutinsku prometnu provjeru u blizini reagirali su na incident neposredno prije ponoći i pucali na vozilo u pokušaju da ga zaustave, rekla je glasnogovornica.

U operaciji su sudjelovali brojni policajci i helikopter.

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napad njemačka policija vijesti iz svijeta

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