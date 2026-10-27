Okolnosti događaja još nisu jasne. Osumnjičenici, čiji broj također još nije jasan, pobjegli su pješice i za sobom ostavili automobil, a oni još nisu pronađeni, rekla je glasnogovornica. Novinar agencije dpa izvijestio je o nekoliko oštećenih automobila s probušenim gumama, razbijenim stražnjim staklom i rupama od metaka.