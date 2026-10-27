DRAMATIČNA NOĆ U NJEMAČKOJ
Automobilom se namjerno zabili u skupinu ljudi? Policija pucala, ima teško ozlijeđenih
Policija na sjeveru Njemačke otvorila je vatru na automobil koji se zabio u skupinu ljudi, rekla je glasnogovornica policije, prenosi u utorak dpa.
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Četiri ili pet osoba je ozlijeđeno, od kojih neke teško. Nitko nije u životnoj opasnosti, a osobe su prevezene u bolnicu, rekla je.
Incident se dogodio kasno u ponedjeljak u Neustadtu am Ruebenbergeu sjeverozapadno od Hanovera, u njemačkoj saveznoj državi Donjoj Saskoj.
Okolnosti događaja još nisu jasne. Osumnjičenici, čiji broj također još nije jasan, pobjegli su pješice i za sobom ostavili automobil, a oni još nisu pronađeni, rekla je glasnogovornica. Novinar agencije dpa izvijestio je o nekoliko oštećenih automobila s probušenim gumama, razbijenim stražnjim staklom i rupama od metaka.
Prvi nalazi istrage sugeriraju da su se uključeni poznavali. Osumnjičeni su očito namjerno, a ne nasumično, ciljali skupinu, rekla je glasnogovornica.
Policajci koji su provodili rutinsku prometnu provjeru u blizini reagirali su na incident neposredno prije ponoći i pucali na vozilo u pokušaju da ga zaustave, rekla je glasnogovornica.
U operaciji su sudjelovali brojni policajci i helikopter.
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