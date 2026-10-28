Oglas

PIŠE SPIEGEL

"U Njemačkoj uhićena dvojica Bjelorusa. Planirali su sabotaže za Rusiju"

author
Hina
|
28. lis. 2026. 17:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
daniel-bautz-Vp2QKYmlkUY-unsplash
Ilustracija: Daniel Bautz/Unsplash

Njemačka policija uhitila je dvojicu bjeloruskih državljana osumnjičenih da su planirali sabotaže na jugu zemlje u ime Rusije, objavio je u srijedu tjednik Spiegel, pozivajući se na sigurnosne izvore.

Oglas

Osumnjičeni su navodno planirali požare u blizini željezničke pruge i dalekovoda, navodi njemački medij. 

Dvojica muškaraca, u dobi od 39 i 50 godina, u pritvoru su od početka listopada, piše Spiegel. 

Istražuju ih i rumunjske vlasti zbog sumnje da su bili dio plana podmetanja požara u industrijskom parku u rumunjskom gradu Brasovu u noći 14. rujna. Na toj lokaciji nalazi se tvrtka koja proizvodi bacače granata i streljivo, piše Reuters. 

Rumunjski tužitelji objavili su da traže izručenje dvojice osumnjičenika uhićenih u Njemačkoj te jednog Ukrajinca pritvorenog u Poljskoj. 

Glasnogovornik Ureda glavnog državnog odvjetnika u Muenchenu odbio je komentirati slučaj. Moskva je u više navrata odbacila optužbe Njemačke i drugih zemalja o sabotaži. 

Teme
njemačka rusija sabotaža sabotaža njemačka uhićenje bjelorusa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ