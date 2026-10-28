PIŠE SPIEGEL
"U Njemačkoj uhićena dvojica Bjelorusa. Planirali su sabotaže za Rusiju"
Njemačka policija uhitila je dvojicu bjeloruskih državljana osumnjičenih da su planirali sabotaže na jugu zemlje u ime Rusije, objavio je u srijedu tjednik Spiegel, pozivajući se na sigurnosne izvore.
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Osumnjičeni su navodno planirali požare u blizini željezničke pruge i dalekovoda, navodi njemački medij.
Dvojica muškaraca, u dobi od 39 i 50 godina, u pritvoru su od početka listopada, piše Spiegel.
Istražuju ih i rumunjske vlasti zbog sumnje da su bili dio plana podmetanja požara u industrijskom parku u rumunjskom gradu Brasovu u noći 14. rujna. Na toj lokaciji nalazi se tvrtka koja proizvodi bacače granata i streljivo, piše Reuters.
Rumunjski tužitelji objavili su da traže izručenje dvojice osumnjičenika uhićenih u Njemačkoj te jednog Ukrajinca pritvorenog u Poljskoj.
Glasnogovornik Ureda glavnog državnog odvjetnika u Muenchenu odbio je komentirati slučaj. Moskva je u više navrata odbacila optužbe Njemačke i drugih zemalja o sabotaži.
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