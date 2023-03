Institut za rat objavio nove karte i analizu situacije o Bahmutu

Institut za proučavanje rata je objavio nove ratne karte i analizu situacije u Bahmutu. Kažu da su Rusi zauzeli 40 posto grada tijekom devet mjeseci ratovanja.

“Ukrajinske vlasti dale su do znanja da će Ukrajina za sada nastaviti braniti Bahmut. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je jučer da je naredio pojačanje u Bahmutu. Ova objava slijedi nakon sastanka Zelenskog s ukrajinskim vrhovnim zapovjednikom generalom Valerijem Zalužnim i zapovjednikom ukrajinskih kopnenih snaga, general-pukovnikom Oleksandrom Sirskijem, gdje su oba zapovjednika preporučila nastavak obrane Bahmuta i zatražila od Zelenskog da ojača ukrajinske snage u tom području.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak izjavio je jučer da je ukrajinska obrana Bahmuta do sada “postigla svoje ciljeve” i bila “veliki strateški uspjeh”, piše ISW, prenosi INdex.hr.

