Podijeli :

Izvor: Pixabay/Pexels/Ilustracija

Brojni stanovnici Njemačke dobili su ove godine tzv. "Wohngeld Plus", odnosno stambenu naknadu, koja iznosi 370 eura mjesečno.

Mnoge zakonske promjene od 1. siječnja 2023. donijele su sa sobom i veliku reformu stambenih naknada, piše Fenix magazin.

Njemačke vlasti omogućile su više novca za još veću skupinu korisnika pa umjesto dosadašnjih 600 tisuća sad na “Wohngeld Plus” ima pravo oko dva milijuna stanovnika. Time su mnogi stanovnici Njemačke koji 2022. nisu mogli ostvariti socijalnu naknadu, u ovoj godini stekli pravo na tu naknadu.

Stambena naknada namijenjena je kao subvencija osobama i kućanstvima kojima je zbog niskih primanja hitno potrebna pomoć kako bi prebrodili financijski teret. To znači da osobe čiji su mjesečni prihodi ispod granice prihoda imaju pravo na socijalne naknade.

No ne postoji magični broj ispod kojeg potencijalni primatelji stambenih naknada moraju biti kako bi primili isplatu. Budući da se najamnine i dohodak jako razlikuju u različitim područjima Njemačke, granica dohotka može se odrediti samo uzimajući u obzir dvije točke: veličinu kućanstva i visinu najamnine.

Početkom veljače raste čak 500.000 mirovina, nekima i za 200 eura Nova pravila: Bez ovoga ne krećite na put automobilom prema Njemačkoj

Više ljudi pod istim krovom obično znači veći (i skuplji) stan, ali i veći zajednički prihod. Ovdje valja napomenuti da se uvećana naknada za stanovanje, koju koristi natprosječno velik broj umirovljenika, isplaćuje samo jednoj osobi po kućanstvu.

O pomoći ovisi i sama visina najma jer jednočlano kućanstvo u Hamburgu plaća više za svoj stan od 50 četvornih metara nego jednočlano kućanstvo za stan iste veličine u Ochsenfurtu u Donjoj Franačkoj. Uz iste prihode, podstanar iz Hamburga bio bi u znatno većim financijskim poteškoćama zbog veće najamnine.

Orijentaciju o tome tko ima, a tko nema pravo na “Wohngeld Plus” daju brojne tablice stambenih naknada koje postoje na Internetu i koje imaju za cilj dati jednostavan pregled ograničenja prihoda za stambene naknade. Tablice su u cijelosti dostupne na brojnim potrošačkim portalima specijaliziranim za stambene naknade.

Važno je napomenuti da se granica dohotka koristi samo za utvrđivanje imaju li pojedinci i kućanstva pravo na naknadu za stanovanje. Kolika je onda zapravo državna subvencija ovisi o tome koliki je točno teret najamnine i koliki osobni dohodak je na raspolaganju. Prema podatcima Saveznog ministarstva za stanovanje, urbani razvoj i izgradnju (BMWSB), od 1. siječnja 2023. u prosjeku se mjesečno isplaćuje oko 370 eura.

Na primjer, slučaj umirovljenika samca koji živi na području najamne razine 1, plaća doprinose za zakonsko zdravstveno osiguranje i osiguranje za njegu, ali ne i poreze:

– mjesečna bruto mirovina: 860 eura

– paušalni troškovi vezani uz dohodak: 8,50 eura

– paušalni odbitak od 10 posto (za plaćanje zdravstvenog osiguranja i osiguranja za njegu): 85,15 eura

– ukupni mjesečni prihod: 766,35 eura

– mjesečna bruto najamnina: 335 eura

– prima stambenu naknadu od: 250 eura.

Postoje i tablice i kalkulatori putem kojih se može izračunati imate li pravo na naknadu, i ako da na koliku, no one služe samo za orijentaciju. Koliko novca zapravo završi na vašem računu izračunava i odlučuje nadležni lokalni ured za stambene naknade. U većini slučajeva to su stručni uredi okruga, gradova i okruga.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Uskoro zimsko usklađivanje mirovina, pogledajte kolika bi mogla biti povišica Milanović preplavio stranice srpskih tabloida Kako kupiti auto u Njemačkoj? Detaljni vodič uz koji je nemoguće pogriješiti