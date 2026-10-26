UTRKA ZA GLAVNOG TAJNIKA
Orban bi mogao postati novi šef UN-a? WSJ: Podržava ga Trumpova administracija
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa podržava zamisao da bivši mađarski premijer Viktor Orban postane glavni tajnik Ujedinjenih naroda, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore iz triju zemalja.
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Citirajući neimenovanog američkog diplomata, WSJ je rekao da Rusija i Kina također podržavaju ideju te da bi Orban mogao računati na osam glasova u Vijeću sigurnosti u kojem je 15 država, ali da još uvijek nije donesena konačna odluka.
Zamjenik ruskog šefa diplomacije Aleskander Alimov je novinarima u Moskvi u ponedjeljak rekao da bi Orban tehnički i dalje mogao biti nominiran za položaj glavnog tajnika UN-a s obzirom na to da rok za nominacije još nije istekao.
"Nema prepreka", odgovorio je Alimov na pitanje o tome je li Orbanova nominacija tehnički moguća.
Orban je odbio komentirati izvješće, prema WSJ-u.
Guterresu mandat istječe krajem godine
Petogodišnji mandat aktualnog glavnog tajnika Antonija Guterresa istječe 31. prosinca.
Prema neslužbenom sustavu rotacije u UN-u i ranijoj analizi američkog think-tanka Vijeća za međunarodne odnose (CFR), velika je vjerojatnost da će nasljednik Guterresa doći iz Latinske Amerike ili Kariba.
Tko su kandidati za novog glavnog tajnika UN-a?
Sadašnji kandidati su Ivonne A-Baki, bivša ministrica Ekvadora u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj i Kataru, Maria Fernanda Espinosa Garces, bivša predsjednica Opće skupštine UN-a te bivša ministrica vanjskih poslova i obrane Ekvadora, Rafael Mariano Grossi, šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te bivši argentinski diplomat, i Rebeca Grynspan Mayufis, bivša potpredsjednica Kostarike.
U utrci su još Olara Otunnu, ugandski diplomat, Carolyn Rodrigues Birkett, trajna predstavnica Gvajane pri UN-u i bivša šefica diplomacije, te Lana Nusejbe, zamjenica ministra vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Nusejbe je u utrku ušla prošlog tjedna nakon što je izbor došao na mrtvu točku kada je svaki od kandidata dobio najmanje dva glasa "protiv" od stalnih članica Vijeća sigurnosti.
Iduće neformalno glasanje održat će se u Vijeću sigurnosti u srijedu.
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