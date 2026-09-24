Netanyahuov govor u UN-u: Dio delegata izašao iz dvorane, on ih nazvao "moralnim kukavicama"

"Išli su od kuće do kuće, pucajući iz neposredne blizine na izraelske civile. Činili su to s đavolskim veseljem, sa sadističkom radošću. Izravno su prenosili ubojstva. A koga su ubili – svoje susjede – iste Izraelce koji su im davali poslove. Koji su skupljali palestinsku djecu na granici s Gazom i vozili ih u izraelske bolnice na liječenje raka, a zatim ih vraćali natrag", rekao je Netanyahu.