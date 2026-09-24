"spašava civilizaciju"
Netanyahuov govor u UN-u: Dio delegata izašao iz dvorane, on ih nazvao "moralnim kukavicama"
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je dugo iščekivani govor pred Općom skupštinom UN-a u New Yorku, dok su se ispred sjedišta Ujedinjenih naroda okupili prosvjednici protiv izraelske politike. Njegov govor obilježili su prosvjedi, izlazak dijela delegata iz dvorane i oštre poruke.
Benjamin Netanyahu pojavio se u petak pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku, u trenutku pojačanih napetosti oko rata u Gazi i izraelskih vojnih operacija.
Njegov dolazak izazvao je brojne reakcije u New Yorku. Gradonačelnik Zohran Mamdani ranije ga je javno nazvao ratnim zločincem, dok je Netanyahu nekoliko dana prije govora poručio da u New York dolazi "reći istinu o našim herojskim vojnicima", ali i "reći istinu o vama", obraćajući se izravno Mamdaniju, piše Guardian.
Netanyahu je pritom Mamdanija optužio za podršku Hamasu, što je neosnovana tvrdnja.
Izrael postavio stotine poruka po Manhattanu
Uoči Netanyahuova obraćanja izraelska je vlada pokrenula opsežnu kampanju na ulicama New Yorka.
Prema priopćenju Netanyahuova ureda, diljem Manhattana postavljeno je oko 500 plakata s porukama potpore Izraelu i protiv Irana, dok su gradom prometovali i deseci kamiona s porukama potpore Izraelu.
Na jednom od plakata pisalo je: "Sloboda se ne brani sama. Amerika i Izrael stoje zajedno protiv terora". Na dnu je navedeno da je kampanju financirala država Izrael.
Prosvjednici izašli na ulice
Istodobno su se u New Yorku okupili prosvjednici koji se protive izraelskim vojnim operacijama.
Nekoliko stotina ljudi okupilo se u blizini sjedišta UN-a na Manhattanu, a dio prosvjednika blokirao je promet i uzvikivao poruke poput "Prestanite naoružavati Izrael, pustite Gazu da živi" i "Prestanite naoružavati Izrael, pustite Iran da živi".
Napetosti su se osjetile i unutar same dvorane Opće skupštine.
Dio delegata napustio dvoranu
Netanyahuov govor kasnio je zbog glasnog skandiranja u znak potpore Palestincima, a tijekom njegova obraćanja dio delegata napustio je dvoranu.
Izraelski premijer one koji su otišli nazvao je "moralnim kukavicama".
Govoreći o izraelskim napadima na Iran, Netanyahu je ustvrdio da Izrael, kako je rekao, braneći sebe istodobno štiti i mnoge druge države čiji su predstavnici napustili dvoranu.
Prema njegovim riječima, brojni predstavnici tih zemalja u privatnim su mu razgovorima zahvalili Izraelu zbog, kako je kazao, "uništavanja iranskog nuklearnog programa".
"Teško je zamisliti licemjerje koje više zapanjuje. Ali, to je ono što imamo", poručio je Netanyahu.
"Uništiti iranska nuklearna postrojenja bilo je teško. Bilo je to vrlo teško učiniti. Ali za mene je to bila jedna od najlakših odluka koje sam ikada morao donijeti kao premijer, jer da to nismo učinili, svi bismo bili mrtvi", rekao je Netanyahu.
7. listopad 2023.: "Najgori pokolj Židova od holokausta"
"Išli su od kuće do kuće, pucajući iz neposredne blizine na izraelske civile. Činili su to s đavolskim veseljem, sa sadističkom radošću. Izravno su prenosili ubojstva. A koga su ubili – svoje susjede – iste Izraelce koji su im davali poslove. Koji su skupljali palestinsku djecu na granici s Gazom i vozili ih u izraelske bolnice na liječenje raka, a zatim ih vraćali natrag", rekao je Netanyahu.
"Ova Hamasova čudovišta ubila su preživjele holokausta. Žive su spaljivali bebe pred njihovim roditeljima. Ukupno su tog dana poklali 1200 Izraelaca. Želim vam dati ideju što to znači za zemlju od 10 milijuna. Proporcionalno, to je jednako 40 000 nevinih Amerikanaca poklanih u manje od 24 sata. To je 16 puta 11. rujna", poručio je.
Kaže da je izraelski odgovor na napad 7. listopada bio da "smo se ustali i borili kao lavovi", što je izazvalo pljesak u dvorani.
Netanyahu kritizira međunarodne medije zbog, kako kaže, iskrivljenog izvještavanja o nasilju doseljenika, koje pripisuje malom broju tinejdžerskih "delinkvenata".
Kaže da nema vremena za vigilantizam. "Neću to tolerirati. Mi smo pravna zemlja", kaže i nastavlja opisivati "mirne doseljenike - poštene ljude - ljude koji poštuju zakon".
Zahvalio Trumpu na podršci
"Nemamo većeg partnera od predsjednika Trumpa", rekao je Netanyahu.
Dodao je da SAD i Izrael surađuju kako bi "spasili civilizaciju".
Netanyahu slavi Izraelske obrambene snage kao "najmoralniju vojsku na svijetu".
"Tri godine naši hrabri vojnici hrabro se bore u ratu na sedam frontova. Ali postoji i osmi front ovog rata. To je rat za istinu. Vodi se u svjetskim medijima, a najzlobnije, na društvenim mrežama. Nekoliko stranih zemalja potrošilo je nebrojene milijarde kako bi širile laži o mojoj zemlji."
Pozdravlja izraelski narod zbog njihove "neumoljive odlučnosti".
"Ovo je Izrael. Jedna nacija koja se bori za jednu budućnost", dodaje.
Netanyahu tvrdi da je Mamdani antisemit
"Poduzeli smo bezbrojne korake kako bismo zaštitili civilno stanovništvo. Je li ovo genocid? Naravno da nije. To je suprotnost genocidu", poručio je s govornice.
"Svima koji šire laži o mojoj zemlji i njezinim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u antisemitskom uredu gradonačelnika New Yorka, kažem ovo: Sram vas bilo. Sram vas bilo što iskrivljujete činjenice. Sram vas bilo što okrećete žrtvu i agresora. Sram vas bilo što pljujete istini u lice."
"Gospodine Mamdani, otkako ste izabrani za gradonačelnika ovog grada, mnogi Židovi se više ne osjećaju sigurno u New Yorku", dodao je.
Kaže da europske nacije ne podržavaju Izrael
"Ne možemo izbjeći istinu pred nama. Mnogi u slobodnom svijetu odbijaju braniti slobodu", rekao je.
"Što će vam svijet pripremiti? Bratstvo demokracija ili Muslimansko bratstvo? Koliko će vam vremena trebati da shvatite da vam ovi fanatični džihadisti guše vodene putove, vašu opskrbu energijom, vašu ekonomsku žilavost", dodao je.
Prosvjednike ispred zgrade UN-a u New Yorku Netanyahu je nazvao "lažnim prosvjednicima za ljudska prava".
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