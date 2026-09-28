Analitičarka: Washington i Peking otvaraju "vruću liniju" za AI krize, Xi nametnuo pravila susreta s Trumpom

"Kina je vrlo sumnjičava prema izjavama poput onih Sama Altmana o AI-ju koji bi mogao pobjegnuti kontroli. U Pekingu to doživljavaju kao alarme i pokušaje nametanja takvih globalnih regulacija koje bi prvenstveno usporile kineski tehnološki uzlet. Xi Jinping ima jasan plan da do 2035. godine transformira Kinu iz 'radionice svijeta' u vodeći globalni high-tech laboratorij i najmoćniju tehnološku silu. Pitanje je koliko će trajati dok Kina potpuno ne stane uz bok Americi i tko će u konačnici dominirati tim poljem."