Palestinski novinar za N1: Zbog ratnih zločina u Gazi, ljudi više ne vjeruju Izraelu

GIL COHEN-MAGEN / AFP

Palestinski novinar Ibrahim Rabaia javio se iz Ramallaha za N1 Studio uživo s Ninom Kljenak i komentirao Hamasov napad na istočni Jeruzalem, višednevni prekid vatre, ali i ulogu pokojnog Henryja Kissingera na Bliskom istoku.

Izraelski vojni zrakoplovi kroz cijeli današnji dan napadaju Gazu kao da prekida vatre nije ni bilo. Benjamin Netanyahu to opravdava time da je Hamas prekršio dogovor jer nije pustio sve taoce.

Izrael znao više od godinu dana da Hamas planira napad

“Posljednje primirje rezultat je političkog i vojnog s obje strane, kao i međunarodnog pritiska zbog izraelskih zločina u Gazi. Sad se događa nešto vezano uz internu političku situaciju u Izraelu. Došlo je do rascjepa u poziciji prema ovom ratu. Jer, postoji nepovjerenje društva prema vojsci pa moraju doći do pobjede”, kazao je Rabaia pa nastavio:

“Uvjeti nisu identični kao nakon 7. listopada, javno mnijenje je drugačije i osjećaji su drugačiji. Zato se pokušava naći neka vrijedna meta.”

U istočnom Jeruzalemu je došlo do terorističkog napada, nije se biralo mete u napadu. I to je podosta zabrinjavajuće jer sugerira eskalaciju.

“Na Zapadnoj obali se napadi događaju od 2015., a do eskalacije je stiglo 2021. s fenomenom nefrakcijskih vojnih skupina. Ipak, ovaj napad je drugačiji jer je više nadzora, ali ne možemo govoriti o eskalaciji. Zapadna obala je pod opsadom, govorimo o više od 700 kontrolnih točaka.”

Kako je uopće moguće poraziti Hamas na ovaj način i može li netko drugi kreirati bolje društvo u Gazi?

Izrael nastavio borbu nakon isteka primirja, optužio Hamas za kršenje

“Međunarodna vizija prema Gazi se promijenila proteklih tjedana. Teško je uništiti Hamas, oni su snažan politički igrač. A bolje društvo za Gazu doći će s rješenjem dviju država, temeljem UN-ovih rezolucija. To je jedini način za izgradnju boljeg društva. Posljednji pregovori ne ignoriraju Hamas, a govorimo o tome da se njihovi lideri nalaze u Dohi. Možda će biti bitni u političkom smislu i kroz naredne pregovore.”

Kissinger je jučer preminuo, a bio je podosta involviran oko Bliskog istoka. Koliko je zaslužan za situaciju kojoj svjedočimo, posebno jer je iza sporazuma iz Osla?

“Bio je dio američkog sustava, ali on je pod utjecajem Izraela, koji nije dopustio napraviti više. Vjerujem da je htio poomći Palestincima, ali utjecaj Izraela je bio prejak. Stoga, sporazum iz Osla je jedna od najgorih uspomena za moju generaciju jer smo svjedočili njegovom procvatu od 1995. do 2000. i zatim njegovom uništenju nakon toga. Njime ništa nismo dobili, a situacija na Zapadnoj obali ukazuje na to da imamo velik broj doseljenika iz Izraela, kojih je prije bilo 150.000, a sad ih je 700.000.”

Mirovna aktivistica koju je oslobodio Hamas: Pretukli su me, ali na kraju sam im pružila ruku

Nije se složio s Kissingerovim strahom, koji je iznio u nedavnom intervjuu, o tome da bi Iran mogao dominirati na Bliskom istoku. Kao dominantniju državu vidi Saudijsku Arabiju te naglašava da bi Iran u slučaju bilo kojeg sukoba mogao samo izgubiti te mu je bolje sklopiti čvršća partnerstva sa Saudijcima.

Na kraju, osvrnuo se na današnje napade, kod kojih vidi da su pomnije ciljali vojne mete, a ne civile kao prije prekida vatre. A što se međunarodnih prava u Gazi i na Zapadnoj obali tiče, nije pozitivno nastrojen u smislu onoga kako se Izrael ponaša i kako se ponašao.

“Kao Palestinci smo razočarani međunarodnim organizacijama. Govorimo o sve većem broju doseljenika, koji su naoružani od strane Izraela, sve većoj kontroli našeg teritorija. Kretanje nam se ograničava, nemamo slobodu putovati, svjedočimo napadima na naše ljude od strane doseljenika… A u Gazi svjedočimo ratnim zločinima. Dakle, vjerujemo da mora biti izvršen veći pritisak i da mora doći do ozbiljnijeg pokušaja međunarodnih organizacija da se to promijeni”, naglasio je Rabaia i nastavio o zatvaranju djece i tinejdžera u izraelske zatvore:

“Da, završite u pritvoru bez da vam se sudi ili se ponude ikakvi dokazi. Taj se pritvor konstantno produžuje. To je proizašlo iz britanskog zakona, nastalog tijekom njihovog mandata ovdje. Protiv barem 3000 Palestinaca, među kojima su djeca, maloljetnici i žene, nisu podignute optužnice, ali ih se zadržava u tim pritvorima.”

