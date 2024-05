Palestinski političar: Sve dok ova država ne prizna Palestinu, ništa se ključno neće dogoditi

Podijeli :

Samer Sinijlawi, palestinski političar i aktivist, bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o priznanju palestinske države od strane nekih europskih država, reakciji Izraela i situaciji na Bliskom istoku.

Podsjetimo, Španjolska, Irska i Norveška objavile su u srijedu da će 28. svibnja priznati neovisnu palestinsku državu na što je Izrael odmah reagirao povlačenjem veleposlanika.

Samer Sinijlawi komentirao je priznanje palestinske države od strane europskih država: “Ovo je vrlo simboličan korak, ali ima učinak jer što se tiče bilateralnih odnosa između Palestine i ovih država doći će do poboljšanja. Otvorit će se veleposlanstva u Španjolskoj, Irskoj i Norveškoj. To je važan korak i zato što je to veliko priznanje unutar EU-a, to su tri važne države članice i imaju utjecaje unutar EU-a. U drugim zemljama koje ju ne priznaju, ali i za cjelokupnu EU, postoji pitanje hoće li priznati Palestinu kao državu. Ako su iskreni u podupiranju dvodržavnog rješenja, a priznaju jednu državu, licemjerno je da ne priznaju drugu. Moramo stvoriti palestinsku državu, ne možete ju samo priznati. To rješenje nije važno samo za Palestinu nego i za Izrael”, objasnio je.

Španjolska, Irska i Norveška objavile priznanje Palestine

Važnost palestinske države za Izrael

“Izrael bi mogao postati sigurniji nego ikada. Sigurnosne prijetnje koje postoje za Izrael rezultat su nedostatka političkog napretka s Palestincima. Palestinska država bit će odgovor na sigurnosne prijetnje Izraela. To će omogućiti Izraelu da Saudijska Arabija i druge važne muslimanke zemlje normaliziraju svoje odnose s Izraelom. Izrael će biti integriran na Bliskom istoku i imat će mirne odnose sa susjedima i palestinskom državom”, dodao je Sinijlawi.

Političar i aktivist istaknuo je da dok SAD ne prizna palestinsku državu ništa se ključno neće dogoditi u pogledu statusa Palestine: “Ovaj potez europskih država je važan i očekujem da će i druge države napraviti isto. Možda će to imati učinak i na europske izbore u lipnju, stranke će morati imati stav po tom pitanju. To će ponovno oživiti to pitanje”, objasnio je.

Izrael povukao veleposlanike iz Irske i Norveške. Ministar Katz: “Ove zemlje su odlučile nagraditi Hamas”

“Netanyahu ne može nastaviti ignorirati zahtjeve”

“Vidjet ćemo hoće li ovaj korak dovesti do novih političkih razvoja događaja”, dodao je.

Sinijlawi je rekao da Izraelci moraju shvatiti da nije važno što Izraelci i Palestinci misle o ratu nego što međunarodna zajednica o tome misli: “Cijela međunarodna zajednica uključujući saveznike Izraela, očekuje okončanje ovog rata. Benjamin Netanyahu ne može nastaviti ignorirati zahtjeve zajednice i svojim postupcima čini Izrael sve izoliranijim. Ovo je vrlo ozbiljna situacija, Izrael mora promijeniti dinamiku i poslušati svijet, a svijet je vrlo uznemiren zbog ovih događaja”, kazao je političar i aktivist.

