Pogledajte božićnu poruku s filmom Umri muški koju su poslali ukrajinski vojnici

Dok je velik dio svijeta slavio Božić u ugodnoj atmosferi, brojni su ukrajinski vojnici isti proveli u hladnim rovovima strahujući za vlastiti život.

Kako bi im malo podigli moral, Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je božićni video s temom filma Umri muški hvaleći se svojim novim sustavima HIMARS i inzistirajući na tome da će pobijediti “slabiji”.

Video povlači paralele između Rusije i Ukrajine kroz malo izmijenjenu najavu za akcijski klasik iz 1988. kojeg mnogi smatraju božićnim filmom.

“Ovog Božića Ukrajina slavi bajku o specijalnoj vojnoj operaciji arogantnog terorista koju je osujetio borbeni autsajder”, stoji u početku najave.

U ovoj priči, ruskog predsjednika Vladimira Putina, predstavlja Hans Gruber, lik njemačkog negativca kojeg glumi Alan Rickman, a junak John McClane, kojeg glumi popularni Bruce Willis predstavlja ukrajinski narod.

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7