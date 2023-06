Politico: Kako streljivo američke proizvodnje završava u ruskim puškama

Podijeli :

Dokumenti koje je Politico dobio na uvid pokazuju kako je tvrtka Promtekhnologija iz Moskve, koja je pod američkim sankcijama, kao i druga ruska tvrtka Tetis u svom posjedu imaju stotine tisuća runda streljiva proizvedenih od strane američke tvrtke Hornady.

Hornady, tvrtka osnovana 1949., svoje proizvode reklamira pod motom “Precizni. Smrtonosni. Pouzdani.”

Ovo otkriće Politica još jedan je u nizu dokaza da smrtonosna i nesmrtonosna vojna oprema još uvijek dolazi u Rusiju, usprkos dosad neviđenim sankcijama koje je Zapad uveo toj zemlji zbog Putinove invazije na Ukrajinu. Rat je razotkrio nesposobnost Rusije da proizvede kvalitetno streljivo za snajpere, kažu stručnjaci za obranu, dodajući da je upravo to dovelo do procvata crnog tržišta za streljivo sa Zapada.

Informacije o nabavi takve opreme dostupne su svima: Detalji ugovora – uvoznika, dobavljača i opisa proizvoda – na internetu može pronaći svatko s pristupom ruskom internetu, pod uvjetom da razumije međunarodne kodove za klasifikaciju.

Sve samo ne neprobojno

U “izjavi o sukladnosti” koja je 12. kolovoza prošle godine podnesena ruskom vladinom registru, Promtekhnologija je napisala da planira nabaviti 102.000 metaka proizvedenih u Hornadyju za potrebe sastavljanja lovačkih naboja koji se koriste u “civilnom oružju s puščanom cijevi.” Specifikacije odgovaraju onima u Hornadyjevom katalogu.

Druga izjava, podnesena na isti dan, opisuje narudžbu čahura koje proizvodi Hornady, a specifikacije navode da se radi o mecima .338 Lapua Magnum. Opis zavarava: Ove čahure nisu za lovačke puške, već se radi o moćnim dalekometnim projektilima koje su vojske zapadnih zemalja razvile u osamedesetima, a koristili su ih njihovi snajperisti u Iraku i Afganistanu.

Izvršni direktor tvrtke Hornady, Steve Hornady, negirao je da njegova tvrtka prodaje streljivo Rusiji u vrijeme rata.

“Čim je Rusija napala Ukrajinu, završili smo s njima”, rekao je Hornady u kratkom telefonskom pozivu s novinarima Politica.

U početku je odbio detaljnije objasniti, a kada je Politico od njega zatražio da pregleda prikupljene dokaze, odgovorio je: “Kategorički kažem da NE izvozimo ništa u Rusiju, a nemamo dozvolu za izvoz u Rusiju od 2014.”

“Ne podržavamo prodaju naših proizvoda nijednom ruskom gadu, a kada otkrijemo kako do njih dolaze, ako je to istina, poduzet ćemo sve moguće korake da to zaustavimo.”

Hornady je dodao da je kontaktirao američke vlasti nakon Politicove istrage. Naglasio je da američki zakoni zahtijevaju da kupci dobiju dozvolu od američkog ministarstva trgovine kako bi ponovno izvozili proizvode nastale u SAD-u. “Prema onome što znamo, nijedan naš kupac ne krši taj zakon”, rekao je izvršni direktor.

Na pitanje koje streljivo koriste njegove trupe, šef odreda Wagner Jevgenij Prigožin Politicu je rekao da imaju “ogromnu količinu NATO-vog streljiva koje im je ostalo od ukrajinske vojske.” U sarkastičnog glasnovnoj poruci poslanoj Politicovom novinaru, Prigožin je zatražio pomoć u nabavci borbenih zrakoplova F-35, kao i snajperskih pušaka, strojnica i minobacača američke proizvodnje.

Iz ruske tvrtke Promtekhnologija negirali su da su podnijeli ikakve izjave o suglasnosti za uvoz oružja, dodavši da nemaju nikakve veze s tvrtkom Hornady, kao i da imaju kapacitete proizvoditi vlastito streljivo. U emailu je tvrtka također za Politico izjavila da su puške koje proizvodi namijenjene “za lov i sport” i da su dostupne na civilnom tržištu.

I Promtekhnologija i Aleksander Zinovjev, koji je u dokumentima naveden kao generalni direktor tvrtke, pod ukrajinskim su sankcijama u kojima se navodi da se oružje koje proizvodi ta tvrtka koristi u ruskim vojnim operacijama na istoku Ukrajine.

Promtekhnologija je također i u fokusu Washingtona. “Svaku optužbu za kršenje ili zaobilaženje sankcija shvaćamo vrlo ozbiljno i naporno radimo na tome da se sankcije provode u potpunosti,” rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost za Politico.

Kršenje američkih sankcija može dovesti do kazni u iznosu od milijun dolara po instanci kršenja, kao i do 20 godina zatvora za pojedince.

Obrambena analitičarka Maria Šagina kaže da je opis vojne opreme kao “lovačke ili sportske” slabo prikrivena prijevara kako bi se izbjegle ciljane sankcije kojima se željelo ruskoj vojsci oduzeti sredstva za rat.

“Strogo rečeno, te sankcije ne bi se trebale odnositi ni na što civilno, kako bi se izbjegla kolateralna šteta”, kaže Šagina iz Međunarodnog instituta za strateške studije. “No mete u autoritarnim zemljama to uvelike iskorištavaju.”

Naoružana Rusija

Drugi ruski kupac Hornadyjevog streljiva kompanija je imena Tetis, koja je objavila informacije o dvjema pošiljkama od početka ruske invazije na Ukrajinu prošle godine. Posljednja od njih bila je u travnju, a naručeno je preko 300.000 “jedinica” koje sadrže čitav niz proizvoda iz Hornadyjevog kataloga.

Glavni vlasnici Tetisa, Aleksander Levandovski i Sergej Senčenko, imaju veze s ruskom vojskom.

Obojica su ranije bili navedeni kao dioničari u drugoj tvrtci, imena Kampo, koja izrađuje oružje i vojnu opremu, a poslovala je s ministarstvom obrane i odredom koji upravlja Putinovim predsjendičkim zrakoplovom.

Tetis na svojim stranicama ne nudi Hornadyjevo streljivo, no reklamira se kao međunarodni distributer američkog proizvođača RCBS-a. Iz Tetisa nisu odgovorili na medijske upite, no glasnogovornik tvrtke vlasnika RCBS-a izjavio je da Tetis više nije međunarodni distributer te tvrtke. “Nakon ruske invazije na Ukrajinu, donijeli smo poslovnu odluku da prekinemo svu prodaju dobara u toj zemlji,” rekao je glasnogovornik.

Hornadyjevo streljivo – ili neke njegove komponente – naširoko je dostupno u Rusiji, kao i druga kvalitetna strana vojna oprema.

Kanal Sniper Shop na Telegramu nudi puni raspon Hornadyjevih proizvoda, a kupce poziva da posjete izložbeni prostor u moskovskom kvartu Sokolniki. Također nudi dostavu diljem Rusije. Na upit Politica, vlasnik kanala potvrdio je da prodaje Hornadyjevo streljivo, no nije želio objasniti kako je do njega došao.

Politico je tijekom istrage pronašao i izjave o suglasnosti od još nekih ruskih kompanija za streljivo proizvedeno u Njemačkoj, Finskoj i Turskoj.

Procvat crnog tržišta jasno pokazuje strukturalne deficite ruske ratne ekonomije. Njen vojno-industrijski kompleks može proizvesti kvalitetno malo oružje, no nema dovoljno kapaciteta kako bi proizveo količinu streljiva koju treba vojska u ratu na fronti koja se proteže stotinama kilometara.

“Usprkos kvaliteti proizvedenih pušaka, uspješan pogodak direktno ovisi o komponentama u čahurama, a one se, nažalost, uvoze”, pisao je nakon početka rata dopisnik na ruskoj vojnoj stranici. Barut koji se proizvodi u Rusiji nije dovoljno stabilan, dodao je, napisavši kako je to “neprihvatljivo iz perspektive preciznog pucanja.”

Pristup specijaliziranim čahurama zapadne proizvodnje je “nečuveno,” kaže Gary Somerville, istraživač na britanskom obrambenom think-tanku RUSI.

“U ovom trenutku postoji samo jedan proizvođač ovakvih čahura u Rusiji”, dodao je. “Sprječavanje slanja ovakvog streljiva sa zapada u Rusiju bila bi jednostavna pobjeda za one koji žele ograničiti sposobnost Rusije za rat u Ukrajini.”

Balkanska ruta

Ne stiže samo streljivo iz SAD-a na fronte oko Bahmuta. Čini se da se tamo koriste i čahure iz Europske unije, koja je dosad uvela čak deset paketa sankcija Rusiji.

Promtekhnologija je od listopada podnijela četiri izjave o suglasnosti za dostavu 460.000 jedinica čahura, a u izjavama se kao dobaljivač navodi slovenska kompanija imena Valerian.

Tvrtka Valerian osnovana je uoči ruske invazije na Ukrajinu, kapitalom u iznosu od 7.500 eura koji je platio Gašper Heybal koji je prethodno radio za američku tvrtku Voodoo Tactical. Na internetskim stranicama Valeriana stoji: “Naš cilj je opremiti vas za vašu misiju, što god ona bila i kamo god da idete.”

Heybal je u internetskim objavama kroz posljednjih deset godina učinio malo kako bi utišao glasine da je on trgovac oružjem.

Telefonski broj koji je javno podijelio u tim objavama isti je kao i onaj tvrtke Valerian, na adresi u selu nekih 40-ak minuta vožnje jugoistočno od Ljubljane.

Heybal je negirao da Valerian šalje streljivo u Rusiju: “Mi ne prodajemo nikakvo oružje niti streljivo, postoji embargo na Rusiju,” rekao je.

Upitan o izjavama o suglasnosti, rekao je: “Najprije moramo naglasiti da ne znamo i nije nam jasno kako je ime naše kompanije, Valerian d.o.o., završilo na tom dokumentu. Drugo, Valerian se tu ne navodi kao dobavljač već kao proizvođač, što nije moguće jer mi ne proizvodimo streljivo. Svejedno nema smisla da se naše ime može tu pojavljivati. Drago nam je da ste nam na to skrenuli pozornost kako bismo shvatili što se događa.”

Slovenski diplomat kaže da Valerian nikada nije tražila dozvolu za izvoz oružja ili streljiva u Rusiju, no da jest slala “pojedinačne dijelove” u Kirgistan.

Ta zemlja jedna je od onih o kojima razmišlja EU u sklopu 11. paketa sankcija kojima se ciljaju treće zemlje koje blok sumnjiči da pomažu Rusiji izbjegavati sankcije.

Nadležna tijela u Sloveniji već su započela korake kako bi istražili činjenice vezane za ovu kompaniju”, rekao je diplomat za Politico, dodavši da će se provjeriti mogućnost za skretanje pošiljki prema Rusiji. “Slovenija čvrsto podržava Ukrajinu, podržavamo sve pakete sankcija, a posebnu one koje se tiču sprječavanja izbjegavanja sankcija.”

Dužnosnik u Europskoj komisiji nije odgovorio na upit za komentar, rekavši samo da je svaka članica EU-a odgovorna za provođenje sankcija. “Ovo djeluje kao vrlo specifičan slučaj i te optužbe moraju dodatno istražiti nadležna tijela,” kratko je rekao dužnosnik.

