"Neće biti primljeni! MEKSIKO IH MORA ZAUSTAVITI, ODMAH, a ako to ne učine, carine za Meksiko bit će ODMAH UDVOSTRUČENE. MEKSIKO, GUVERNERKA TEKSASA – TA VRLO LIBERALNA NOVA GUVERNERKA TEKSASA, NAŠA IZVRSNA GRANIČNA SLUŽBA I ICE O TOME SU OBAVIJEŠTENI. Nema popustljivosti!”