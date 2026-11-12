OPET ZAOŠTRAVA RETORIKU
Preko 1500 migranata krenulo prema SAD-u, Trump odmah zaprijetio Meksiku
Predsjednik SAD-a Donald Trump u četvrtak je zaprijetio udvostručenjem carina Meksiku ako ta zemlja ne zaustavi više od tisuću migranata koji su nakon prošlotjednih izbora za Kongres krenuli u smjeru Sjedinjenih Država, upozorivši da im ulazak neće biti dopušten.
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"Evo ga opet!" napisao je Trump na društvenim mrežama.
"Neće biti primljeni! MEKSIKO IH MORA ZAUSTAVITI, ODMAH, a ako to ne učine, carine za Meksiko bit će ODMAH UDVOSTRUČENE. MEKSIKO, GUVERNERKA TEKSASA – TA VRLO LIBERALNA NOVA GUVERNERKA TEKSASA, NAŠA IZVRSNA GRANIČNA SLUŽBA I ICE O TOME SU OBAVIJEŠTENI. Nema popustljivosti!”
Skupina migranata, njih procijenjenih 1500, uglavnom iz Srednje Amerike, krenula je u utorak iz južnoga meksičkog grada Tapachule, nedaleko od granice s Gvatemalom, nadajući se da bi im pobjeda demokrata na američkim međuizborima mogla otvoriti put za život i rad u Sjedinjenim Državama.
Meksička vlada zasad nije reagirala.
Prijetnja usred pregovora o trgovinskom sporazumu
Trump je prijetnju vezanu uz ovu skupinu migranata uputio dok SAD i Meksiko pregovaraju o trgovinskom sporazumu, nakon što je Trump u srpnju odlučio ne produljiti trgovinski pakt između SAD-a, Meksika i Kanade.
Oštra imigracijska politika Trumpove vlade većinom je stala na kraj priljevu migranata na južnu granicu SAD-a, zbog čega su mnoga prihvatilišta za migrante u Meksiku ostala prazna.
Trump priznao politički otpor deportacijama
Trump je 2024. ponovno izabran za predsjednika, dijelom i zbog zabrinutosti američkih birača stanjem na granici. Otad je predsjednik u više navrata skretao pozornost na skupine migranata, no posljednjih je mjeseci također izjavio da to pitanje za njega i njegovu Republikansku stranku više nije toliko politički snažno.
"Siguran sam da će nova guvernerka željeti pobrinuti se za sigurnost na granici Teksasa”, rekao je Trump novinarima nakon izbora održanih 3. studenoga, misleći pritom na novoizabranu guvernerku Teksasa, demokratkinju Ginu Hinojosu.
Trump je svoje upozorenje vezano uz migrante uputio u trenutku kada je i sam priznao da je program deportacija njegove vlade, koji provodi Služba za useljavanje i carinu (ICE), naišao na politički otpor.
U nedjelju je Trump za emisiju 60 Minutes televizije CBS izjavio da su mjere deportacije bile "preoštre" te da je otvoren za postizanje imigracijskog dogovora s demokratima nakon što u siječnju preuzmu kontrolu nad američkim Kongresom.
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