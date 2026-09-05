PROSTRIJELJEN
Zastupnik vladajuće meksičke stranke pronađen mrtav u automobilu
Član Kongresa iz vladajuće meksičke stranke Morena Zenyazen Escobar pronađen je mrtav od prostrijelne rane u istočnoj državi Veracruz u petak, manje od godinu dana prije lokalnih i saveznih izbora.
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Zenyazen Escobar, zastupnik koji predstavlja obalnu državu, gdje su naftni kompleksi, pronađen je mrtav u svom automobilu s najmanje jednom prostrijelnom ranom.
"Istraga se sastavlja“, rekla je novinarima državna odvjetnica Lisbeth Jimenez, bez više detalja.
Glavni tajnik Veracruza Ricardo Ahued rekao je da u vozilu zastupnika nisu bili vidljivi znakovi nasilja.
Donji dom meksičkog Kongresa izrazio je sućut Escobarovoj obitelji i prijateljima te pozvao pravosudne vlasti da provedu "temeljitu istragu činjenica".
Smrt se dogodila dok se Meksiko priprema za održavanje izbora 6. lipnja iduće godine za gradonačelnike, državna zakonodavnih tijela, gradska vijeća i guvernere.
Na prethodnim izborima su u raznim regijama bili incidenti nasilja povezani s organiziranim kriminalnim skupinama koje su nastojale kooptirati političke osobe i učvrstiti teritorijalnu kontrolu.
Prema organizaciji za ljudska prava Data Civica, samo u srpnju bilo je najmanje 30 incidenata "političko-kriminalnog nasilja" u 11 meksičkih država, od kojih su 14 bila ubojstva.
Države s najvećim brojem registriranih slučajeva bile su Zacatecas s 10 slučajeva, Michoacan i Quintana Roo sa po četiri, Oaxaca sa tri te Baja California i Veracruz sa po dva.
Nacionalno izborno tijelo INE upozorilo je da organizirani kriminal predstavlja jednu od najozbiljnijih briga za demokratske procese.
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