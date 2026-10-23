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Imao je 93 godine

Preminuo Tom Skerritt, zvijezda Top Guna i Aliena

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23. lis. 2026. 13:14
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FILE PHOTO: Actor Tom Skerritt arrives at the TV Land cable channel taping of the AFI Life Achievement Award honoring actress Shirley MacLaine in Los Angeles
REUTERS/Fred Prouser/File Photo

Preminuo Tom Skerritt, holivudski glumac poznat po kultnim ulogama u filmovima Alien i Top Gun. Imao je 93 godine, a prema priopćenju njegove obitelji umro je prirodnom smrću.

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Brojni kolege i obožavatelji opraštaju se od holivudskog glumca Toma Skerritta, najpoznatijeg po ulogama u filmovima Alien i Top Gun, koji je preminuo u 93. godini života, piše Euronews.

Njegova obitelj objavila je da je preminuo u srijedu prirodnom smrću.

„Dok je svijet Toma poznavao po njegovoj izvanrednoj glumačkoj karijeri, mi smo ga poznavali po njegovu humoru, znatiželji, mudrosti, velikodušnosti i ljubavi koju je unosio u naše živote“, navela je obitelj u priopćenju.

„Duboko je cijenio maštu, kreativnost, pripovijedanje, služenje drugima, ratne veterane, prirodu te pomaganje drugima da pronađu i izraze vlastiti glas.“

Na filmskom platnu Skerritt je utjelovljivao čvrste, autoritativne likove s dozom zajedljivog humora, bilo kao instruktor letenja u Top Gunu, strog, ali pravedan šerif u televizijskoj seriji Picket Fences ili kapetan osuđen na propast u filmu Alien.

Dvaput je bio nominiran za nagradu Emmy, oba puta za seriju Picket Fences, a 1993. osvojio je nagradu za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji.

Od Aliena do Čeličnih magnolija

Među istaknutim ulogama njegove karijere bile su i ona strpljivog supruga lika Shirley MacLaine u filmu The Turning Point, supruga lika Sally Field u Čeličnim magnolijama (Steel Magnolias) te proračunatog oportunista koji pokušava spriječiti lik Jodie Foster u uspostavljanju komunikacije s izvanzemaljskim životom u filmu Kontakt (Contact).

Julia Roberts, koja je u Čeličnim magnolijama glumila njegovu kćer, objavila je njihovu zajedničku fotografiju i opisala Skerritta kao „blistavo svjetlo od čovjeka, blage naravi. Počivao u miru“, uz emotikon slomljenog srca.

Skerritt je svoju prvu filmsku ulogu ostvario 1962. godine u filmu War Hunt, ratnoj drami smještenoj u vrijeme Korejskog rata, koja je ujedno označila filmski debi Roberta Redforda, Sydneyja Pollacka i Francisa Forda Coppole.

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