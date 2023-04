Procurila četiri američka ekstremna scenarija: Što ako umru Zelenski ili Putin?

Podijeli :

YURIY DYACHYSHYN / AFP

21-godišnji pripadnik Nacionalne garde zračnih snaga, kojeg se sumnjiči da je na internetu objavio povjerljive američke vojnoobavještajne dokumente, pojavio se jučer pred saveznim sucem u Bostonu kako bi se suočio s optužbama da je nezakonito uklonio i zadržao povjerljive dokumente.

Jack Douglas Teixeira iz North Dightona u Massachusettsu, kojeg je uhitila skupina teško naoružanih agenata FBI-a u njegovu domu, pojavio se na saveznom sudu noseći kombinezon kaki boje. Na saslušanju je glavna savezna tužiteljica za nacionalnu sigurnost u Bostonu Nadine Pellegrini rekla da se Teixeiru pritvori do početka suđenja, dok je saslušanje o pritvoru zakazano za srijedu.

Dokumenti objavljeni na Discordu

Povjerljivi dokumenti koji se nalaze u središtu istrage objavljeni su na društvenoj mreži Discord u ožujku ili čak ranije, no vijesti o njihovom postojanju nisu se pojavile dok o tome nije izvijestio New York Times prošli tjedan. Vjeruje se da je to najozbiljniji sigurnosni propust otkako je više od 700.000 dokumenata, videosnimki i diplomatskih podataka objavljeno 2010. na WikiLeaksu.

Putinu će pasti mrak na oči: Šef Wagnera traži od ruskih vlasti samo jednu stvar Zelenski i Macron razgovarali sat i pol, objavljeno o čemu

Sada su Associated Press i New York Times objavili nove dokumente u kojima se otkrivaju američki scenariji za četiri “najgore opcije” u ratu u Ukrajini. Dokumenti uključuju analizu onoga što bi se moglo dogoditi u slučaju smrti ruskog predsjednika Vladimira Putina ili ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dokumenti nose oznaku “tajno”, niži stupanj od oznake “strogo povjerljivo”.

Četiri ekstremna scenarija

1. Ukrajina napada Kremlj

Jedan od četiri hipotetska scenarija opisuje što bi se moglo dogoditi ako Ukrajina napadne Kremlj. Identificiran je širok raspon mogućih implikacija. Moglo bi doći do eskalacije, pri čemu bi Putin odgovorio na bijes javnosti pokretanjem vojne mobilizacije velikih razmjera i razmatranjem uporabe taktičkog nuklearnog oružja, stoji u dokumentima. Nasuprot tome, strahovi stanovništva mogli bi navesti ruskog vođu da pokuša pregovarati o rješenju rata.

Administraciju američkog predsjednika Joea Bidena posebno bi zabrinuo mogući ukrajinski napad na Moskvu jer bi mogao izazvati dramatičnu eskalaciju, stoji u dokumentima. Rizik od takvog napada iz Ukrajine jedan je od razloga zašto su Sjedinjene Države oklijevale opskrbiti Kijev projektilima većeg dometa, piše New York Times.

2. Putin otpušta glavne vojne savjetnike

Ako bi ruski predsjednik Vladimir Putin otpustio svoje glavne vojne savjetnike, to bi dovelo do eskalacije, a u dokumentima se nagađa da bi u tom slučaju ruski čelnik mogao odobriti upotrebu taktičkog nuklearnog oružja.

“Do toga bi moglo doći samo u dvije situacije – ako oligarsi dovedu u pitanje Putinov proces donošenja odluka i ako ne uspiju riješiti problem nedostatka streljiva. To je scenarij koji se u ovom trenutku čini malo vjerojatnim”, stoji u dokumentima.

3. Zelenski umire

Treći scenarij odnosi se na smrt ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ako bi čelnik u Kijevu umro, najgori scenarij je da bi europski čelnici mogli ograničiti isporuke oružja, stoji u dokumentima. Međutim, dokument pokazuje kako bi “viši ukrajinski čelnik” također “mogao zadržati domaću i inozemnu potporu”. Dakle, postojao bi nasljednik, primjećuje The New York Times.

4. Putin umire

U dokumentima se spominje i scenarij u slučaju smrti Vladimira Putina, no New York Times nije objavio detalje o njemu. Kažu da dokument opisuje različite moguće scenarije, bez procjene koji bi mogao biti najvjerojatniji.

Više američkih dužnosnika ovih je dana izjavilo da su dokumenti koji su procurili “zastarjeli” i da u mnogim slučajevima ne predstavljaju trenutne procjene obavještajnih agencija, prenosi Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.