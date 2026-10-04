Rašad al-Alimi
Prosaudijski predsjednik Jemena: "Danas objavljujem vojne operacije, ponovno preuzimamo teritorij"
Jemenski predsjednik Rašad al-Alimi u nedjelju je najavio pokretanje ofenzive čiji je cilj ponovno preuzeti cijelu zemlju čiji veći, sjeverozapadni dio pod kontrolom drži iranski saveznik Ansar Alah, koji je pojačao napade na vladine snage i njihova saudijskog pokrovitelja.
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"Danas objavljujem vojne operacije koje će biti usmjerene na ponovno preuzimanje preostalih teritorija Republike i proširenje ovlasti države i njezinih institucija na cijeli nacionalni teritorij", od kojih velike dijelove kontrolira Ansar Alah, rekao je Rašad Alimi.
Njegova je objava uslijedila nakon niza neuspjeha jemenskih vladinih snaga i njihova saudijskog saveznika, posebno tijekom blitzkriega koji je vlada iz Sane pokrenula u rujnu, a omogućio im je zauzimanje golemih područja jemenske obale Crvenog mora.
U nedjelju su, prema sigurnosnim izvorima i očevicima vojnici Ansar Alaha presjekli ključnu arteriju koja povezuje Taiz, velik grad na jugozapadu zemlje i Aden, sjedište međunarodno priznate vlade.
Alimi je pozvao "oružane snage, sigurnosne snage i sve vojne jedinice da počnu izvršavati dodijeljene misije u skladu s odobrenim planovima, dok se zemlja ne oslobodi stiska terorističke milicije hutista".
Dana 25. rujna Alimi je već najavio opću mobilizaciju da bi pripremio vladine snage za novu fazu sukoba. Unatoč potpori Rijada jemenske vladine snage dosad nisu uspjele zaustaviti najnovije napredovanje Ansar Alaha, koji kontrolira glavni grad i teritorij na kojemu živi više od 80 posto jemenskog stanovništva.
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