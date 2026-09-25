Prosaudijska jemenska vlada: "Ne možemo sami štititi Bab al-Mandab"

Abdullah al-Alimi Bawazir, predstavnik prosaudijske međunarodno priznate jemenske vlade koju velika većina jemenskog stanovništva smatra nelegitimnom (na području pod kontrolom Sane živi oko 80 posto stanovništva), podsjetio je da je od "državnog udara" Ansar Alaha prošlo 12 godina, tijekom kojih je ta skupina dodatno zaoštrila napetosti u regiji.