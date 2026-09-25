Abdullah al-Alimi Bawazir
Prosaudijska jemenska vlada: "Ne možemo sami štititi Bab al-Mandab"
Potpredsjednik jemenskog Predsjedničkog vijeća Abdullah al-Alimi Bawazir u četvrtak je na Općoj skupštini UN-a u New Yorku pozvao međunarodnu zajednicu na snažniju potporu Jemenu u borbi protiv Ansar Alaha i zaštiti prolaza Bab al-Mandab.
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Abdullah al-Alimi Bawazir, predstavnik prosaudijske međunarodno priznate jemenske vlade koju velika većina jemenskog stanovništva smatra nelegitimnom (na području pod kontrolom Sane živi oko 80 posto stanovništva), podsjetio je da je od "državnog udara" Ansar Alaha prošlo 12 godina, tijekom kojih je ta skupina dodatno zaoštrila napetosti u regiji.
Prema njegovim riječima, pokret je Bab al-Mandab, jedan od najvažnijih svjetskih plovnih putova, pretvorio u sredstvo pritiska i pregovaranja u sukobu Irana s međunarodnom zajednicom.
Vlada u Sani nedavnom munjevitom ofenzivom preuzela je nadzor nad zapadnom obalom Jemena i otvorili si pristup tom strateškom pomorskom prolazu, zaoštravajući sukob sa Saudijskom Arabijom i ugrožavajući plovidbu Crvenim morem.
Važnost tog pravca dodatno je porasla zbog krize u Hormuškom tjesnacu, gdje je plovidba od početka rata između SAD-a i Irana ozbiljno ograničena. Na Općoj skupštini UN-a 80 je država ranije u četvrtak osudilo takvo zaoštravanje.
Bawazir je pozvao na "strateško partnerstvo" koje bi pridonijelo sigurnosti, stabilnosti i razvoju Jemena i regije, umjesto "trajnog upravljanja krizama".
Zaštita plovnog puta, upozorio je, zajednička je regionalna i međunarodna odgovornost koju Jemen ne može preuzeti sam, jer o njegovoj sigurnosti ovise svjetska gospodarstva, opskrbni lanci, opskrba energijom i sloboda plovidbe.
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