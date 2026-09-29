Koliko je Iran pomogao Ansar Alahovim pobjedama u Jemenu?

Ranije ovog tjedna predsjednik Masud Pezeškijan u intervjuu za Al Jazeeru odbacio je tvrdnje o povezanosti Irana s djelovanjem Ansar Alaha. Također je pozvao Saudijsku Arabiju, koja podupire jemensku vladu, i Ansar Alah da pregovorima okončaju rat. Ponudio je, međutim, iransku pomoć u rješavanju njihova višegodišnjeg sukoba, koji je uključivao raketne napade i napade dronovima Ansar Alaha na gradove u Saudijskoj Arabiji.