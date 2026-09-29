Osovina otpora
Koliko je Iran pomogao Ansar Alahovim pobjedama u Jemenu?
Iran se već dugo povezuje s Ansar Alahom u Jemenu, no koliko zapravo sežu te veze?
Strateške vojne pobjede u Jemenu koje je ostvario s Teheranom saveznički Ansar Alah, poznat i kao Huti, ponovno su usmjerile pozornost na ulogu Irana u ratu protiv međunarodno priznate jemenske vlade, piše Al Jazeera.
Prema nedavnim izvješćima američkih medija, Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) pomogao je u usmjeravanju ofenzive na zapadu Jemena kojom je učvršćena kontrola Ansar Alaha nad tjesnacem Bab al-Mandab i lučkim gradom Mokom.
Napredovanje Ansar Alaha na obali podudara se s iranskim ometanjem pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, kojim Teheran nastoji izvršiti pritisak na Washington da ukine pomorsku blokadu, izvijestili su posljednjih tjedana američki mediji.
Savjetnici IRGC-a surađivali su sa zapovjednicima na prvoj crti, pomagali u komunikacijama i analizi satelitskih obavještajnih podataka te obećali nastavak vojne potpore Ansar Alahu, prema neimenovanim dužnosnicima i vojnicima koje citiraju mediji.
Iranske vlasti nisu komentirale pojedinosti najnovijih optužbi, ali općenito odbacuju tvrdnje da upravljaju djelovanjem Ansar Alaha. I Iran i Ansar Alah već dugo naglašavaju neovisnost jemenskog pokreta, unatoč tome što im se geopolitički stavovi često podudaraju.
IRGC je nedavno napredovanje Ansar Alaha u Jemenu opisao kao „božansku pobjedu“ koja je uslijedila nakon godina ustrajnosti.
Ranije ovog tjedna predsjednik Masud Pezeškijan u intervjuu za Al Jazeeru odbacio je tvrdnje o povezanosti Irana s djelovanjem Ansar Alaha. Također je pozvao Saudijsku Arabiju, koja podupire jemensku vladu, i Ansar Alah da pregovorima okončaju rat. Ponudio je, međutim, iransku pomoć u rješavanju njihova višegodišnjeg sukoba, koji je uključivao raketne napade i napade dronovima Ansar Alaha na gradove u Saudijskoj Arabiji.
Iransko Ministarstvo vanjskih poslova početkom ovog mjeseca odbacilo je tvrdnju američkog državnog tajnika Marca Rubija da je Ansar Alah iranska posrednička snaga. Ministarstvo je također upozorilo na teške humanitarne posljedice saudijske blokade Jemena.
Sredinom srpnja iranski putnički zrakoplov pokušao je probiti blokadu slijetanjem u zračnu luku u glavnom gradu Sani, koja je pod kontrolom Ansar Alaha. Zrakoplov je preusmjeren nakon što su snage jemenske vlade uz potporu Saudijske Arabije bombardirale zračnu luku neposredno prije njegova planiranog slijetanja.
Zrakoplov je na kraju sletio u Hodeidu, a dužnosnik Ansar Alaha odbacio je tvrdnje vlade da su se u njemu nalazili pripadnici IRGC-a.
Iranske vlasti priopćile su da je zrakoplov prevozio izaslanstvo Ansar Alaha koje je sudjelovalo na pogrebu ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, kao i određeni broj jemenskih državljana koji su se liječili u Iranu.
Vojne sposobnosti Ansar Alaha
U rujnu je Ansar Alah zauzeo Moku, Dhubab i otok Mayyun (Perim), čime je stekao kontrolu nad zapadnom obalom Jemena i tjesnacem Bab al-Mandab, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom. Time je međunarodno priznatoj jemenskoj vladi ujedno presječen pristup Crvenom moru.
U povjerljivom izvješću Ujedinjenih naroda iz rujna 2024., koje je procurilo u američke medije, tvrdilo se da je Ansar Alah uz pomoć IRGC-a, libanonskog Hezbolaha i iračkih stručnjaka izrastao „iz lokalizirane oružane skupine ograničenih sposobnosti u moćnu vojnu organizaciju“.
U izvješću se tvrdilo da su pripadnici Ansar Alaha izvan Jemena prolazili taktičku i tehničku obuku te da su s lažnim putovnicama putovali u Iran, Libanon i Irak.
Iran ima važnu savjetodavnu i logističku ulogu, premda je ne treba preuveličavati, rekao je za Al Jazeeru stručnjak za Jemen i istraživač političkih rizika Nicholas Brumfield.
„Iran već godinama ima savjetnike uz Ansar Alah, IRGC i Hezbolah sudjeluju u donošenju odluka na najvišim razinama Ansar Alaha, a Iran im i dalje isporučuje oružje i tehnologiju“, rekao je Brumfield.
„Ipak, prema dostupnim izvješćima, u ofenzivi na zapadnoj obali sudjelovalo je 76.000 jemenskih boraca koje je Ansar Alah mobilizirao koristeći vlastite strukture vlasti, a sve je više dokaza da Ansar Alah posjeduje vlastite domaće vojno-industrijske kapacitete.“
Žestoke borbe u Jemenu usredotočene su na strateški važne uzvisine oko Taiza i Lahija, uključujući planine Kahboub, dok Ansar Alah pokušava učvrstiti nedavno osvojene položaje, a vladine snage nastoje vratiti izgubljena područja.
Budući da se snage jemenske vlade sada nalaze na povoljnijem planinskom terenu i imaju zračnu potporu, ne očekuje se da će Ansar Alah ponoviti jednako brzo napredovanje kakvo je ostvario u rujnu.
Tadašnji uspjeh omogućila im je sposobnost raspoređivanja velikog broja boraca uz stratešku potporu protiv relativno neiskusnih snaga povezanih s vladom u Moki.
Iskoristili su i trajne podjele među snagama povezanima s jemenskom vladom, uključujući tehničko kompromitiranje njihovih komunikacijskih te zapovjedno-nadzornih sustava, kao i nespremnost ili nevoljkost Saudijske Arabije da tijekom obalne kampanje pruži zračnu potporu.
Saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan otputovao je u utorak u Washington na razgovore s Rubijem, dok bi potpredsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mansour bin Zayed trebao posjetiti Rijad na poziv saudijskog ministra obrane princa Khalida bin Salmana. UAE se povukao iz Jemena nakon što su snage vlade uz potporu Saudijske Arabije pokrenule ofenzivu protiv separatista iz Južnog prijelaznog vijeća (STC), za koje se dugo tvrdi da imaju potporu Abu Dhabija.
Nije poznato zbog čega se ti sastanci održavaju, ali dolaze nakon proturječnih izvješća o razini potpore koju Washington pruža Saudijskoj Arabiji u vezi s Jemenom. Prema medijskim izvješćima, SAD je također odbio saudijske zahtjeve za izvođenje napada u Jemenu kojima bi se pružila potpora vladi.
Ometanje prometa kroz Bab al-Mandab
Otkako je preuzeo zapadnu obalu Jemena, Ansar Alah naglašava da ne planira ometati trgovinu kroz Crveno more, ali da će nastaviti napadati plovila povezana sa Saudijskom Arabijom.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegova administracija uspostavila kontakt s pokretom i dobila jamstva da neće napadati međunarodni pomorski promet, u trenutku kada su globalna tržišta uzdrmana zbog poremećaja prometa kroz Hormuški tjesnac.
No otkako je rat u Jemenu ponovno izbio, Ansar Alah uspješno je napao nekoliko saudijskih tankera, a vjeruje se i da stoji iza poremećaja u radu ključnog naftovoda Istok–Zapad, kao i iza napada na više saudijskih gradova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare