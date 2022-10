Podijeli:







Izvor: Pavel Bednyakov / Sputnik / Profimedia

Maksim Kamenjeckij s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu uoči sastanka G7 govorio je u Novom danu o stanju u Ukrajini nakon nedavnih brutalnih napada Rusa diljem zemlje.

“Prema zadnjim informacijama u ruskim napadima u kojima su lansirali stotinjak raketa, uništeno je oko 30 posto energetske infrastrukture. To znači da su u čitavoj zemlji bile redukcija struje. Sinoć u Kijevu duže vrijeme nismo imali struju, tad nema ni tople vode, bilo je problema i s internetom. Inače je duh Ukrajinaca neslomljiv, uvjerio sam se u to prekjučer kad smo sišli u sklonište nakon duljeg vremena – nekoliko stotina ljudi u skloništu i nije bilo straha. Zabrinutost je bila velika, ali strah nisam vidio”, otkrio je Maksim Kamenjeckij.

Ističe da najviše ispaštaju civili:

“Napadi ruske vojske dalekometnim oružjem kojeg Ukrajina nema, izaziva probleme za civile, ne za vojsku. Što se tiče bojišnice, nema većih promjena, a naša vojska pokušava razbiti obranu na jugu i istoku. Nešto se Rusija bori s pokušajima prodora na jugoistoku, ali bitno je da raketiranja utječu na civilnu infrastrukturu. Izazivanjem patnje stanovništva pokušavaju utjecati na Ukrajinu. Ta se taktika zove teroristička.”

O mogućim daljnjim napadima i osveti za Krimski most Kamenjeckij kaže:

“Jedni kažu da je osveta, drugi da je promocija novog zapovjednika invazije, treći da je odmazda ne zbog mosta nego zbog ukrajinske kontraofanzive. No, taj problem neće utjecati na djelovanje ukrajinske vojske kako to žele Rusi, a prilično im nedostaje oružja za napade. Preciznost napada nije velika. Od 110 raketa koje su lansirali u dva dana nešto više od polovice je bilo srušeno, a dio je promašio ciljeve. Šteta bi bila veća da su sve rakete pogodile ciljeve.”

U Bjelorusiji ne vidi veliku opasnost iako je apsolutno smatra uključenom u rat: “Bjelorusija je uključena u rat, rakete na Kijev su poslane s njenog teritorija. Kompliciran je teren između Bjelorusije i Ukrajine. I treća stvar zbog koje sumnjam da će Bjelorusija sudjelovati u napadu – Rusi s bjeloruskih skladišta tovare topničko streljivo i prebacuju na bojišnicu na istok gdje koriste, a takve stvari se ne rade ako se priprema napad s njihove strane. Mislim da je mala vjerojatnost da se Bjelorusija uključi.”

Predzadnji adut

Govoreći o poziciji Vladimira Putina rekao je kako smatra da nije zdravstveno najbolje, a i da mu nije ostalo previše aduta u rukavu:

“Putin je vjerojatno uzdrman i iscrpljen psihički i fizički, mislim da mu nije dobro sa zdravljem. To što koristi predzadnji je adut, zadnji je nuklearno oružje. Pitanje je kakvo je njegovo mišljenje o količini dobitaka i gubitaka nakon korištenja tog oružja, za to treba plan. Nijedna zemlja nema provjerene strategije vođenja nuklearnog rata. Zato mislim da je dalekometno oružje Putinov pokušaj utjecanja na ukrajinsko stanovništvo i pokušaj rušenja ukrajinske vlasti, ali mislim da neće uspjeti, nećemo se dati.”

Napominje da je pomoć Zapada itekako potrebna, no uvijek je “korak iza”. “U početku je Ukrajina tražila sredstva za proturaketnu i protuzračnu obranu čega nema ni dosad u dovoljnoj mjeri. Ukrajina se nije spremala za vođenje rata dok je Rusija to radila godinama. Pitanje podrške Zapada ovisi o tome koliko će brzo ići u korak s našim potrebama”, rekao je Kamenjeckij.

Smatra da se do pregovora može samo ako Rusija odustane od ultimatuma:

“Mislim da je jedini način doći do pregovora da Rusija odustane od ultimatuma i aneksije. Ako odustanu od toga, o svemu ostalome se može razgovarati. Ali to se ne smije raditi preko aneksije i ultimatuma da se to prizna. Što se tiče Muska, on očito nije političar. Koliko sam čuo, rekao je da je s Putinom razgovarao pred 18 mjeseci o svemiru, ali očito ne zna dovoljno povijest naših odnosa s Rusijom. Vidim da Rusija nije spremna na druge ideje osim priznanja njihove aneksije.”

