Objavili su također da Bjelorusija planira poslati dodatnih 13 vlakova s oružjem, opremom, streljivom i drugim neodređenim materijalom iz pet različitih bjeloruskih baza na željezničke postaje Kamenska i Marčevo u Rostovskoj oblasti. Geolokacijom je, piše institut, utvrđeno da najmanje dva bjeloruska vlaka prevoze tenkove T-72 i vojne kamione Ural u Minsku i lansere raketa zemlja-zrak Tor-M2 u Oršu.

“Kretanje bjeloruske opreme u Rusiju pokazuje da ruske i bjeloruske snage vjerojatno neće uspostaviti područja okupljanja u Bjelorusiji. Bjeloruska oprema i opskrba Krimu i Rostovskoj oblasti pokazuju da su ruske snage manje uvjerene u sigurnost ruskih kopnenih komunikacijskih linija koje prolaze kroz sjevernu i zapadnu Lugansku oblast s obzirom na tamošnju ukrajinsku protuofenzivu”, stoji u analizi instituta.

NEW #Russian forces conducted massive missile strikes across Ukraine for the second day in a row; Russian sources claimed that Ukrainian forces continued to conduct counteroffensives east of the #Oskil River and in the direction of #Kreminna-Svatove.https://t.co/4cZSDzbXEX pic.twitter.com/2bmHlioxw6