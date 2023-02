“Putin je spreman upotrijebiti nuklearno oružje ako procijeni da je potrebno”

Podijeli :

MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Američki predsjednik Joe Biden iznenada je posjetio Kijev, ruski predsjednik Vladimir Putin jučer se iz Moskve obratio javnosti, a konferencija u Muenchenu je otvorila pitanja daljnje pomoći Europe i svijeta Ukrajini, ali ulozi diplomacije u mogućem završetku rata.

Svi se pitaju – hoće li Rusija “obilježiti” početak invazije na Ukrajinu 24. veljače žestokim udarom na ukrajinske položaje.

“Borbena djelovanja su prvenstveno vezana za određene strateške ciljeve, neovisno o datumu. Prosječno dnevno ispaljuju preko 50 tisuća projektila na ukrajinske snage”, rekao je gostujući u emisiji U mreži Prvog Marinko Ogorec.

“Ne mislim da će biti nešto ekstra, no brojni zapadni mediji govore o ključu simbolike”, smatra povjesničar Tvrtko Jakovina.

Osvrnuo se i na događaje posljednja dva dana, posjet Joea Bidena Kijevu i Varšavi te govor Vladimira Putina u Moskvi.

“Biden je možda izgledao kao da ima fragilnu konstituciju, ali je pokazao da može jamčiti zajedničku snagu i pokazati sve ono što je NATO. Putin nije djelovao ustrašen, imaju robusnu ekonomiju kojoj sankcije još ne smetaju. Tu je i dolazak kineskog predsjednika Xi Jinpinga, bojim se da smo tek u prvoj godini dugogodišnjeg sukoba.”

Marinko Ogorec kaže da je Putin spreman upotrijebiti nuklearno oružje.

“Ako za to postoji potreba, ako on smatra da je za to nastupila potreba. Sukob ne ide na ruku Ukrajincima. Vidimo da u velikoj mjeri Ukrajina pomalo posustaje. Rusija nastavlja s ofenzivom, a kako će završiti to ćemo vidjeti. Što se sukob produljuje, to je problem veći i teži”, ističe.

“Puno je onih koji su zabrinuti smjerom razvoja rata”

Povjesničar Jakovina ističe da je ruska vojna doktrina takva da mogu koristiti nuklearno oružje, ako je njihov teritorij ugrožen:

“Očito ovo ide u smjeru da će Ukrajini trebati živa sila. Ako će trebati živa sila, onda će taj rat postati nešto sasvim drugačiji. O tome se, barem javno, ne govori. Puno je onih koji su zabrinuti sa smjerom. Tu je i Rusija koja se poziva na Drugi svjetski rat. Traje i inicijativa u UN-u, kakva će biti osuda Rusije. Koliko će Rusi imati podrške, iako te rezolucije malo znače, to su sve pitanja.”

Analitičar Ogorec kaže da su gubici veliki i na jednoj i na drugoj strani, no da tu stvari ne idu na ukrajinsku stranu.

“Ukrajinci, moram konstatirati, gube najkvalitetnije ljudstvo. Njihovi se gubici odnose na izuzetno osposobljene vojnike koje su nažalost izgubili u velikom broju. Rusija isto gubi, ali uglavnom se govori o skupini Wagner koju dodatno popunjavaju zatvorenici iz zatvora.”

Tvrtko Jakovina osvrnuo se i na Putinovu izjavu tijekom govora, a kada je rekao da “je nemoguće Rusiju poraziti na bojištu”.

“To je krivo. Rusija je bila poražena više puta u prošlosti. To ne bi bilo tako neobično Rusiji. Početkom 20. stoljeća su poraženi te Prvi svjetski rat je u određenom smislu bio poraz.”

Marinko Ogorec govorio je o tome što bi značio vojni poraz Rusije i eventualni raspad.

“Rusija je ogromna zemlja, postoji stoljećima. Takva kakva je, postojat će i dalje. Raspad Rusije ne bi bila dobra opcija. Onaj tko o tome razmišlja, mislim da loše razmišlja o međunarodnim odnosima. Rusija treba opstati, ali ne smije biti pobjednik u ovom ratu. U potpunosti bi se promijenila paradigma međunarodnih odnosa, a koja ne bi bila dobra.”

