Rakić o Trumpovim biračima: Uvjereni su da je radio što nitko drugi nije

Novinarka i bivša predsjednica Vijeća za elektroničke medije Mirjana Rakić komentirala je u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović republikanske predizbore u Sjedinjenim Američkim Državama i općenito predsjedničku utrku.

Pred Donaldom Trumpom je veliki problem

Naime, sve je izglednije da nas čeka novi sraz postojećeg predsjednika Joea Bidena i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. To je nekako postalo jasno kad se Ron DeSantis povukao i dao podršku upravo Trumpu, čime je u utrci kod republikanaca ostala autsajderica Nikki Haley.

“Nije prerano postavljati Trumpa u ulogu republikanskog kandidata. On je jedini pravi kandidat republikanske stranke. Svi njegovi protukandidati su ili posustali, kao DeSantis, odustali. Treba znati da te predkampanje strašno puno koštaju, DeSantisa su koštale 15 milijuna dolara. A to treba opravdati”, kazala je Rakić i dodala:

“Ostala je Haley, iza koje stoji Koch, koji ima novca. No, bez obzira na novac, u jednom se trenutku stvara računica i određuje imali sve to smisla. New Hampshire je specifičan jer je zapravo neovisna država, tamo se glasuje za razne političke opcije, od republikanske, demokratske, umjerene, neovisne… Ako u takvoj državi dobijete relativno malo glasova i bivši predsjednik vas vodi za 11,3 posto, što kad dođe u konzervativnije države, gdje je bila dvaput? Tamo su male šanse da će glasati za nju.”

Istaknula je i da nitko od kandidata nije zapravo izlagao program, međusobno su se napadali. Izuzev Haley.

“Ona je napadala Bidena, naravno. Trumpa nije ni spomenula. On je nju bezobrazno napadao”, rekla je Rakić.

Ako se sučele Biden i Trump, to će se ponoviti prvi put od 1892., da se nadmeću bivši i aktualni predsjednik. No, zanimljiviji je fenomen Trumpa, koji je imao loše rezultate u anketama nakon gubitka izbora, baš kod republikanaca, ali nekoliko godina kasnije – republikanci ga žele natrag.

Trump gnjevan jer nije uspio Haley izbaciti iz utrke prije Južne Karoline

“Logika ljudi koji ga podržavaju smatraju da je jak, čvrst, da provodi što najavljuje, da mu ništa ne mogu ni četiri sudska procesa. Ne zamaraju se posljedicama njegovih odluka, posebno vanjskopolitičkih. Ljudi mu daju kredit na temelju toga da je proveo, odnosno, ušao u nešto o čemu drugi predsjednici nisu htjeli ni čuti. Drugi su razgovarali, Trump je odlučio zaključati vrata i tražiti druge da se njemu prilagođavaju”, objasnila je Rakić.

Zanimljivo je da Biden i Trump zapravo nemaju protukandidate u svojim redovima. Ali, zabrinjavajuće je što Trump najavljuje osvete ako se domogne Bijele kuće.

“On želi potpunu kontrolu pravosuđa, a to je za demokraciju doviđenja”, zaključila je Mirjana Rakić.

