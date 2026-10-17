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ništa od dogovora

Raskol na španjolskoj ljevici: Propali pregovori o zajedničkom izlasku na izbore

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Hina
|
17. lis. 2026. 20:01
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Violeta Santos Moura/REUTERS

Lijeve španjolske stranke su, nakon neuspjelih pregovora o zajedničkoj, u subotu predstavile odvojene liste za izvanredne izbore, umanjujući šanse za ostanak na vlasti socijalističkog premijera Pedra Sancheza.

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Podjela bi također mogla demotivirati lijeve birače da izađu na izbore 29. studenoga.

Široka fronta, platforma u kojoj je nekoliko stranaka manjinske vlade i krajnje lijevi Podemos javno su se svađali oko mjesta na listama za Madrid i Barcelonu, najveće izborne jedinice.

Tome nije pomogla ni dugogodišnja netrpeljivost između bivših saveznika, a sadašnjih suparnika.

"Proteklih nekoliko dana bilo je jako teško....neki će ljudi biti razočarani i žao mi je zbog toga", rekla je na skupu u Madridu Ada Colau, bivša gradonačelnica Barcelone i čelnica Široke fronte.

Podemos, čija je glavna kandidatkinja bivša ministrica Irene ​Montero, predložila je da se mjesta na listi odrede na unutarstranačkim predizborima.

No, Široka fronta je to odbila rekavši da za to nema dovoljno vremena i željela je da liste za Madrid i Barcelonu predvode njezini kandidati.

Podemos je potom sklopio dogovor o izlasku na izbore s Republikanskom ljevicom za Kataloniju (ERC) koja se zalaže za neovisnost Katalonije.

Teme
izbori španjolska

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