ništa od dogovora
Raskol na španjolskoj ljevici: Propali pregovori o zajedničkom izlasku na izbore
Lijeve španjolske stranke su, nakon neuspjelih pregovora o zajedničkoj, u subotu predstavile odvojene liste za izvanredne izbore, umanjujući šanse za ostanak na vlasti socijalističkog premijera Pedra Sancheza.
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Podjela bi također mogla demotivirati lijeve birače da izađu na izbore 29. studenoga.
Široka fronta, platforma u kojoj je nekoliko stranaka manjinske vlade i krajnje lijevi Podemos javno su se svađali oko mjesta na listama za Madrid i Barcelonu, najveće izborne jedinice.
Tome nije pomogla ni dugogodišnja netrpeljivost između bivših saveznika, a sadašnjih suparnika.
"Proteklih nekoliko dana bilo je jako teško....neki će ljudi biti razočarani i žao mi je zbog toga", rekla je na skupu u Madridu Ada Colau, bivša gradonačelnica Barcelone i čelnica Široke fronte.
Podemos, čija je glavna kandidatkinja bivša ministrica Irene Montero, predložila je da se mjesta na listi odrede na unutarstranačkim predizborima.
No, Široka fronta je to odbila rekavši da za to nema dovoljno vremena i željela je da liste za Madrid i Barcelonu predvode njezini kandidati.
Podemos je potom sklopio dogovor o izlasku na izbore s Republikanskom ljevicom za Kataloniju (ERC) koja se zalaže za neovisnost Katalonije.
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