Tko u Bruxellesu najviše strepi zbog političkih turbulencija u Španjolskoj?

Jedan je diplomat prijetnju socijalista da će uskratiti potporu von der Leyen nazvao „nevjerodostojnom”, istaknuvši da bi to tu skupinu dodatno izoliralo: „Jednostavno osjećaju potrebu poslati signal EPP-u.” Slabljenje pozicije von der Leyen ili njezina smjena također su protivni interesima skupine S&D, dodao je diplomat, jer se EU pomaknuo više udesno otkako je ona preuzela dužnost, a „sljedeća osoba na toj poziciji bila bi znatno manje sklona suradnji s njima”.