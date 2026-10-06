mijenja se odnos snaga
Tko u Bruxellesu najviše strepi zbog političkih turbulencija u Španjolskoj?
Poraz Pedra Sáncheza na prijevremenim izborima u Španjolskoj mogao bi destabilizirati EU tako što bi oslabio položaj socijalista i demokrata (S&D) u Bruxellesu i potaknuo ih na zauzimanje konfrontacijskijeg stava, piše POLITICO.
Sánchez, jedini čelnik socijalističke orijentacije koji trenutačno vodi veliku zemlju EU-a, predstavljao je protutežu lijevog centra odlukama Vijeća kojim uglavnom dominira desni centar. Španjolski zastupnici čine najveću nacionalnu delegaciju unutar kluba S&D u Europskom parlamentu; kada Sánchez postigne dogovor u Vijeću, španjolski zastupnici obično uspijevaju nametnuti njegovo stajalište cijelom klubu, čak i unatoč unutarnjem protivljenju.
Promjena vlasti u Madridu narušila bi taj odnos snaga, izjavili su za POLITICO visoki dužnosnici kluba S&D. Ankete sugeriraju da će birači izabrati vladu koju predvodi Narodna stranka (PP) desnog centra, a koja bi vjerojatno ušla u koaliciju s krajnje desnom strankom Vox.
„Mogla bi se pojaviti sklonost kritičnijem preispitivanju stajališta Vijeća ako više ne bude socijalističkog premijera iz velike zemlje”, rekao je René Repasi, voditelj delegacije njemačkog SPD-a u Parlamentu.
Drugi visoki dužnosnik kluba S&D istaknuo je da je Sánchez pomagao u „uravnoteživanju” odluka na sastancima čelnika te da bi njegov izostanak uzdrmao neformalni savez S&D-a, liberala i Europske pučke stranke (EPP) desnog centra, o kojem predsjednica Komisije Ursula von der Leyen ovisi pri donošenju zakonodavstva.
„Ako ishodi sastanaka čelnika i smjernice koje oni daju Komisiji postanu konzervativniji, progresivnim će snagama biti manje privlačno smatrati se dijelom te vladajuće većine”, rekao je taj zastupnik, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljive prirode pitanja unutar kluba.
Klub S&D izgubio je na utjecaju i na drugim područjima u Bruxellesu. Otkako su europski izbori 2024. pomaknuli Parlament udesno, EPP je neke zakone donio uz potporu krajnje desnih skupina. Socijalisti su slabije zastupljeni u nacionalnim vladama i imaju manje povjerenika, što potiče stalne napetosti i pokušaje obnove saveza. Ako Sánchez izgubi vlast, posljednji čelnici lijevog centra ostali bi danska premijerka Mette Frederiksen i malteški premijer Robert Abela, dok Magdalena Andersson u Švedskoj radi na sastavljanju vlade.
Izbori u Španjolskoj označit će početak godine ključnih izbora u velikim zemljama EU-a, uključujući Italiju, Poljsku i Francusku, gdje krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje vodi u anketama uoči predsjedničkih izbora 2027. godine. Snage krajnje desnice u Bruxellesu vrše pritisak na EPP da ukine zabranu suradnje s njima i prekine tradicionalne veze sa skupinom S&D.
Manje poticaja za kompromis
Skupina S&D, druga po veličini u Parlamentu, tijekom protekle dvije godine više je puta prijetila povlačenjem potpore Ursuli von der Leyen, a neki zastupnici zagovaraju odlučniji stav o politikama EU-a.
Španjolka Iratxe García, koja predvodi tu skupinu, dosad je uspijevala održati jedinstvo španjolskih zastupnika. Glasovanje o njezinu vodstvu održat će se 21. listopada, no očekuje se da će zadržati svoju dužnost.
Ako Sánchez izgubi na izborima, sve najveće nacionalne delegacije unutar S&D-a – iz Italije, Rumunjske i Francuske – našle bi se u oporbi u svojim zemljama. Jedine stranke iz skupine S&D koje bi ostale na vlasti bile bi manjinski partneri u koalicijskim vladama u Njemačkoj i Austriji, uz danske socijaldemokrate, čiji čvrst stav o migracijama ograničava njihov utjecaj unutar skupine.
Bez utjecajnog premijera iz velike zemlje EU-a koji bi održavao disciplinu unutar S&D-a, von der Leyen bi se suočila s većim pritiskom da učini ustupke zastupnicima koji su već frustrirani time što stranke desnog centra glasaju zajedno s krajnjom desnicom.
„Ako von der Leyen nastavi ispunjavati prioritete S&D-a, imat će potporu skupine; ako to ne bude slučaj, izgubit će potporu skupine”, rekao je Repasi. Službeni savez između španjolskog EPP-a i krajnje desne stranke Vox, dodao je, „još će nas više udaljiti”. Bez Sáncheza bi skupina S&D imala i manje „poticaja” na postizanje kompromisa, rekao je drugi visoki zastupnik, jer bi snosila manju odgovornost za očuvanje stabilnosti institucija EU-a.
„Više neće postojati institucionalna odgovornost za jamčenje potpore Komisiji i stabilnosti institucija EU-a”, rekao je zastupnik. Strankama lijevog centra bilo bi lakše zauzeti čvršći stav „ako EPP nastavi sklapati dogovore s krajnjom desnicom, a Europska komisija ne ponudi politički privlačan program koji progresivne snage mogu uspješno predstaviti svojim biračima”.
Jedan je diplomat prijetnju socijalista da će uskratiti potporu von der Leyen nazvao „nevjerodostojnom”, istaknuvši da bi to tu skupinu dodatno izoliralo: „Jednostavno osjećaju potrebu poslati signal EPP-u.” Slabljenje pozicije von der Leyen ili njezina smjena također su protivni interesima skupine S&D, dodao je diplomat, jer se EU pomaknuo više udesno otkako je ona preuzela dužnost, a „sljedeća osoba na toj poziciji bila bi znatno manje sklona suradnji s njima”.
Predstojeće turbulencije
Bruxelles će postati poprište sukoba dviju glavnih španjolskih stranaka; španjolski zastupnici predvode socijaliste u Parlamentu, dok njihovi suparnici iz EPP-a čine drugu najveću nacionalnu delegaciju unutar te skupine.
Izbori također utječu na pregovore o sljedećem sedmogodišnjem proračunu EU-a, poznatom kao Višegodišnji financijski okvir (VFO), koji Bruxelles namjerava zaključiti do kraja godine.
„To neće nimalo koristiti VFO-u”, rekao je dužnosnik Komisije, upozorivši da Španjolska riskira odugovlačenje ionako napetih pregovora. EPP i njegovi saveznici pokušat će uvrstiti rasprave na dnevni red Parlamenta kako bi stvorili neugodnu situaciju za Sáncheza, rekao je dužnosnik, što će pregovore vjerojatno učiniti „burnijima”.
Temeljni proračunski položaj Španjolske neće se promijeniti pod novom vladom, rekao je drugi diplomat, no „izbori će odvlačiti pozornost” i „neće poticati pronalaženje kompromisa”.
Siegfried Mureșan iz EPP-a, glavni pregovarač Parlamenta za proračun, upozorio je zemlje EU-a da ne koriste izbore za odgađanje pregovora uoči sastanka na vrhu čelnika sredinom listopada. „Europsko vijeće ne smije koristiti političku situaciju u Španjolskoj kao izliku za daljnja kašnjenja.”
Čelnik EPP-a Manfred Weber odbio je komentirati što bi Sánchezov poraz mogao značiti za utjecaj socijalista u Bruxellesu, ali je izrazio potporu španjolskom oporbenom čelniku Albertu Núñezu Feijóu.
„Budućnost Španjolske sada je u rukama španjolskog naroda”, rekao je. "U vremenu kada su vizija i reforma potrebnije nego ikad, EPP s ponosom čvrsto stoji iza Alberta Núñeza Feijóa. Uživa našu punu potporu."
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