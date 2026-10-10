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Stambena kriza uzdrmala Španjolsku uoči izbora: Sanchez obećava promjene, oporba traži smjenu vlasti
Španjolski premijer Pedro Sanchez u subotu je obećao "ojačati" stambeno zakonodavstvo ako osigura apsolutnu većinu na općim izborima 29. studenoga, dok stambena kriza ovih dana dovodi do mobilizacije birača diljem Španjolske.
Tri dana nakon smrti Maricarmen Abascal, 87-godišnje umirovljenice čija je deložacija iz njenog doma u Madridu, u kojem je živjela u najmu, krajem rujna pokrenula niz masovnih prosvjeda i izazvala političku krizu, Sanchez je većinu svog prvog predizbornog skupa posvetio pitanju stanovanja.
"Idući parlament sa širokom progresivnom većinom će ojačati i potvrditi ove zakone o stanovanju koje štite male najmodavce i najmoprimce od špekuliranja nekretninama", poručio je socijalistički čelnik iz južne španjolske pokrajine Andaluzije.
Sanchez je raspisao prijevremene izbore nakon što je parlament prošlog tjedna odbacio dva zakona o stanovanju, koje je predložila njegova ljevičarska vlada kao odgovor na krizu, a njihov ishod je i dalje neizvjestan.
Međutim, premijer koji je na vlasti od 2018., ali bez većine u parlamentu, nada se da će mjere uskoro biti usvojene s nekim izmjenama posebnim postupkom u donjem domu parlamenta koji je u međuvremenu raspušten.
"Maricarmen je pripremila put"
"Maricarmen i svi oni koji se mobiliziraju uz nju kao i svi oni koji se zalažu za pravedno pitanje stanovanja, pripremili su put", istaknuo je Sanchez, izrazivši "svu svoju naklonost" prema umirovljenici koja je postala simbolom stambene krize i koja je u srijedu preminula u bolnici.
U nekoliko gradova diljem zemlje, a posebno u središtu glavnog grada Madrida, aktivisti, koji su podigli i šatore, nastavljaju prosvjedovati te tražiti veću zaštitu za najmoprimce.
Sanchezov suparnik: Španjolskoj treba budućnost, a on pripada prošlosti
Sanchez se u subotu simbolički vratio u Dos Hermanas, predgrađe Seville gdje je započeo svoju predizbornu kampanju 2023., prisjetivši se kako je tada uspio zadržati vlast unatoč nepovoljnim izgledima.
Među 5000 osoba koji su došli kako bi ga čuli, mišljenja o njegovim rezultatima su podijeljena, uglavnom zbog rasta životnih troškova i niza pravnih skandala koji se tiču njegovih bliskih suradnika iz socijalističke stranke (PSOE), kojoj je na čelu, kao i njegove supruge Begone Gomez.
Njegov suparnik iz glavne oporbene i konzervativne Narodne stranke (PP) 65-godišnji Alberto Nunez Feijoo pak je okupio oko 2000 ljudi u Madridu te obećao "red, sigurnost i blagostanje" u sklopu plana "nacionalne obnove".
"Španjolskoj treba budućnost, a on pripada prošlosti", kazao je o svom socijalističkom protivniku i obvezao se na "potpunu promjenu" u slučaju da dođe na vlast.
Konzervativni čelnik je obećao "braniti Španjolsku", aludirajući na migrantsku krizu koja je pogodila španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike, za što je okrivio Sanchezovo upravljanje.
Pravo glasa na izborima ima gotovo 39 milijuna Španjolaca, a prema predizbornim anketama PP trenutno prednjači u odnosu na socijaliste, no nedovoljno za apsolutnu većinu, zbog čega bi krajnje desna stranka Vox mogla biti odlučujuća za formiranje nove vlade.
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