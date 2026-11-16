UPOZORENJE WHO-A
Rastuća prijetnja: Otpornost na antibiotike mogla bi u 25 godina odnijeti 39 milijuna života
Rutinske operacije i porodi mogli bi postati zahvati opasni po život, a budućnost moderne medicine ugrožena zbog sve veće otpornosti na antibiotike i druge lijekove, upozorila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).
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"Otpornost na antibiotike, ili šire gledano, antimikrobna otpornost (AMR), raširena je pojava koja prijeti budućnosti moderne medicine”, izjavio je stručnjak iz WHO-a Jean Pierre Nyemazi.
Onkološki pacijenti i osobe s kroničnim bolestima također su izloženi većem riziku od infekcija uzrokovanih bakterijama, virusima ili gljivicama koje više ne reagiraju na dostupne oblike liječenja.
WHO poziva zemlje da pojačaju napore u borbi protiv antimikrobne otpornosti tijekom tjedna podizanja svijesti o tom problemu od 18. do 24. studenoga.
Antimikrobna otpornost mogla bi odnijeti milijune života
Prema Nyemaziju, procjenjuje se da je 2021. godine više od milijun ljudi umrlo kao izravna posljedica antimikrobne otpornosti.
Ako se nastave aktualni trendovi, modeli predviđaju da bi ona u sljedećih 25 godina mogla uzrokovati 39 milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta, dodao je.
Premalo novih antibiotika, a sve više otpornih bakterija
Raste broj bakterija otpornih na lijekove koji se često koriste, dok se istovremeno razvija premalo novih antibiotika.
"Prevencija infekcija jedan je od najučinkovitijih načina za smanjenje potrebe za antibioticima", istaknula je stručnjakinja WHO-a Pravarsha Prakash.
Međutim, tek nešto više od trećine zemalja u potpunosti je na nacionalnoj razini provelo smjernice WHO-a o prevenciji infekcija.
Iz WHO-a navode da su mnoge zemlje još uvijek daleko od ostvarivanja ciljeva koje je 2024. godine postavila Svjetska zdravstvena skupština, a koje treba postići do 2030. godine. Ti ciljevi obuhvaćaju prevenciju infekcija, primjenu lijekova u bolnicama, kapacitete za testiranje te praćenje otpornosti.
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