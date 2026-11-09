Zbog ovog problema u EU-u godišnje umire 35.000 ljudi: Kako se zaštititi?

"Otpornost na antibiotike nastaje kada se bakterije više ne mogu liječiti lijekovima koje inače koristimo protiv njih", izjavila je za Euronews Fiona Walsh, profesorica na irskom Sveučilištu Maynooth. Njezina istraživanja usmjerena su na otpornost na antibiotike u kontekstu zdravlja ljudi, životinja i okoliša.