Tko će voditi Izrael? "Ove četiri stvari najviše zanimaju birače"

"Odgovorni su i vojska i Vlada za ono što se dogodilo na taj dan i nakon. Većina odgovornih već je otišlo s dužnosti, bilo da su sami podnijeli ostavku ili su morali otići. Glavno je pitanje kakvu će odgovornost preuzeti Netanyahu i njegova vlada. Glavno je pitanje kako se nositi s arapskim zemljama u susjedstvu i hoće li se tretirati Palestince bez da imaju budućnost i mogućnost države."