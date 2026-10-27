SEFI KEDMI za n1
Tko će voditi Izrael? "Ove četiri stvari najviše zanimaju birače"
Izraelski politolog Sefi Kedmi, koji radi ankete za izbore i angažirala ga je oporba, se iz Tel Aviva javio našoj Nini Kljenak u N1 Studiju uživo kako bi prokomentirao izbore koji se danas održavaju u njegovoj zemlji. Već oko 20 sati počet će dolaziti prvi rezultati.
Na samom početku osvrnuo se na ono što oni predstavljaju.
"Sigurnost, odgovornost i budućnost države Izrael", kazao je pa nastavio:
"Ovo su prvi izbori nakon 7. listopada 2023. i mnogi pozivaju na odgovornost vladu Benjamina Netanyahua, kao i na osnivanje državne istražne komisije, što zakon i predviđa, a Netanyahu odbija učiniti. S druge strane, mnogo su zadovoljni s njegovim postignućima u ratu, a drugi element je budućnost Izraela, vezano uz moguće koalicije nakon izbora."
Objasnio je i što birače najviše zanima.
"Nacionalna sigurnost je na prvom mjestu, odnosno, tko će nas voditi u budućnost, kako u pogledu Palestinaca, tako i međunarodnih odnosa. Drugo je osnivanje spomenute komisije, treće golemi pritisak na vojnike i njihove obitelji i četvrto - neovisno pravosuđe."
Istaknuo je Kedmi i s kakvim se izazovima suočava Netanyahu prije izbora.
"Za razliku od 68 zastupničkih mjesta, koliko je imao, sad će ih imati između 50 i 52, što znači da je njegov koalicijski blok izgubio dio potore. No, oporba nije potpuno ujedinjena jer ima samo malu prednost bez arapskih stranaka i sad je pitanje što će one učiniti. Zapravo je vrlo problematično kreirati koaliciju s arapskim strankama i to se dosad samo jednom dogodilo. Ujedno, ni one nisu ujedinjene."
Sigurnosni propusti 7. listopada?
"Odgovorni su i vojska i Vlada za ono što se dogodilo na taj dan i nakon. Većina odgovornih već je otišlo s dužnosti, bilo da su sami podnijeli ostavku ili su morali otići. Glavno je pitanje kakvu će odgovornost preuzeti Netanyahu i njegova vlada. Glavno je pitanje kako se nositi s arapskim zemljama u susjedstvu i hoće li se tretirati Palestince bez da imaju budućnost i mogućnost države."
Smatra da oporba ima mogućnost oformiti novu vladu.
"Možda bude iznenađenja. Morate znati, ako želite glasati na izraelskim izborima, morate to učiniti u Izraelu, ne može se u inozemstvu. I mnogo pristaše oporbe su došli baš zato u Izrael. Također, moguće je i da dobijemo vladu jedinstva, što bi bila jedna alternativa. Ne nužno s Netanyahuom kao premijerom. A moguće je i imati manjinsku vladu koju podupiru arapske stranke."
Hoće li izbori promijeniti politiku prema Gazi i Palestincima?
"Vladaju dva različita mišljenja. Čak i opozicija nema jedno stajalište. Netanyahu ima jasan stav, više se zalaže za sigurnosna pitanja i aneksiju. I prolazi mu produljivanje sukoba bez nekog dugoročnog rješenja. Oporba ima desničare i ljevičare. Ljevica se zalaže za dvodržavno rješenje, a desnica se zalaže za hvatanje u koštac s time u regionalnom smislu, što ne znači dvodržavno rješenje, već se fokusira na korijene sukoba. Pitanje je što može osigurati suživot i mir."
Naravno, kako naglašava, rat je vrlo važna tema.
"Ljudi su umorni i on utječe na mišljenje građana bilo o tome kako se nositi s Palestincima, o tome koliko je Netanyahu odgovoran za sigurnosne propuste, ali i narušavanje međunarodnog ugleda Izraela. U svakom slučaju, Netanyahu je figura koja dijeli Izraelce, a mnogi žele jedinstvo."
Kakvu ulogu ima Donald Trump?
"On službeno podupire Netanyahua, ali nisam baš uvjeren da će to imati neki dugoročan učinak. Trump će surađivati s osobom koja god dođe na premijersko mjesto. Kako smo vidjeli u Srbiji, Brazilu i Mađarskoj, Trumpova potpora ne znači uspjeh na izborima. Bez obzira što je popularan kod Izraelaca", zaključio je Sefi Kedmi.
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