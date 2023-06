Rusi tvrde: Ukrajina britanskim projektilima napala “vrata Krima”

Podijeli :

Vladimir Saldo/Telegram

Ukrajina je britanskim projektilima dugog dometa napala most koji povezuje južnu Ukrajinu s krimskim poluotokom, objavili su ruski dužnosnici u četvrtak. Inače, Čongarov most je poznat i pod nazivom "vrata Krima".

Dva paralelna mosta Čongar su oštećena, ali nitko nije ozlijeđen, rekao je ruski guverner u okupiranom Hersonu Vladimir Saldo. Tvrdi da su ukrajinske snage za napad najvjerojatnije koristile britanske projektile “Storm Shadow”, a navodi da je napad naredio London.

Most je najkraći put od Krima do prve crte bojišnice na jugu. Također je važna poveznica s okupiranim gradom Melitopoljom, koji leži na obalnom putu od ruske granice preko južne Ukrajine do Krima.

Na fotografijama koje je objavio Vladimir Saldo vidi se zjapeća rupa na jednom od dva mosta, no Saldo je poručio da će se brzo krenuti s popravcima te će vozila privremeno moći ići alternativnim pravcima, piše BBC.

Vladimir Saldo/Telegram Vladimir Saldo/Telegram Vladimir Saldo/Telegram Vladimir Saldo/Telegram

Rusija koristi tu cestu kao kopneni most do Krima, a smatra se da je Melitopolj jedna od meta ukrajinske protuofenzive, koja je započela u južnoj regiji Zaporižje ranije ovog mjeseca.

Rusi su Krim anektirali još 2014., no Ukrajina je najavila da želi osloboditi cijeli svoj teritorij od ruskog okupatora, što uključuje je i Krim. U listopadu su najmanje tri osobe poginule u eksploziji na drugom mostu koji povezuje Krim s Rusijom, što je predsjednik Vladimir Putin nazvao “terorističkim činom”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stiže velika promjena vezana za vozačke dozvole? Evo o čemu je riječ Iz prodaje se povlače brojni pekarski proizvodi: Otkriven opasan pesticid