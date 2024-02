Rusija demantirala optužbe da je Navaljni otrovan novičokom

Podijeli :

Rusija je demantirala tvrdnje udovice Alekseja Navaljnog da je on otrovan nervnim agensom novičok. Podsjetimo, Julija Navaljni je u video izjavi optužila Vladimira Putina da je ubio njenog muža i sakrio njegovo tijelo kako bi tragovi otrova nestali.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ruski predsjednik nije gledao snimku i da neće komentirati s obzirom da je Julaija Navaljna nedavno ostala udovica, ali je demantiroa optužbe za novičok.

“Naravno, ovo su apsolutno nepotkrepljene, odvratne optužbe na račun šefa ruske države“, rekao je on.

“Ali, s obzirom na to da je Julija Navaljna ostala udovica samo prije nekoliko dana, ostavit ću optužbe bez komentara. Nisam upoznat s ovom izjavom. Ali, ako je snimka sadržala takve riječi, to nisu ništa drugo do neosnovane optužbe, jer one nisu ničim potkrepljene, nisu potvrđene“, rekao je Peskov.

Podsjetimo, u devetominutnoj video poruci Julija Navaljna je optužila Putina da je ubio njenog muža i rekla da joj je odsjekao polovinu srca.

“Želim živjeti u slobodnoj Rusiji, želim izgraditi slobodnu Rusiju“, rekla je ona i dodala da će nastaviti njegov rad.

