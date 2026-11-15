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PAD PROCIJEPLJENOSTI

Ospice se ponovno šire SAD-om: Zaraženo više od 5400 ljudi, ima i smrtnih slučajeva

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Hina
|
15. stu. 2026. 07:41
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ospice, bolesno dijete, bolest, osip, visoka temperatura
Shutterstock

Sjedinjene Američke Države izgubile su status zemlje bez ospica nakon više od četvrt stoljeća, navodi se u medijskim izvješćima objavljenima u subotu.

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Odbor stručnjaka Panameričke zdravstvene organizacije (PAHO) odlučio je da SAD više ne ispunjava kriterije za ovaj status, izvijestili su Wall Street Journal, Washington Post i drugi mediji, pozivajući se na izvore upoznate s odlukom.

Službena objava očekuje se u utorak.

Odluka je donesena zbog neprekinutog prijenosa istog soja ospica u Sjedinjenim Državama u najmanje 12 mjeseci.

SAD je dobio status zemlje bez ospica 2000. godine, ali klasifikacija nije značila da u zemlji nema nijedan slučaj zaraze, već da nema dugotrajnih lokalnih lanaca prijenosa.

Više od 4500 slučajeva ove godine

Do 12. studenoga ove godine u SAD-u zabilježeno je 5412 slučajeva zaraze, što je više nego dvostruko u odnosu na cijelu prethodnu godinu, pokazuju podaci američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Prijavljeno je i nekoliko smrtnih slučajeva povezanih s ospicama, uključujući i one među djecom.

Stručnjaci izbijanje epidemije ponajprije pripisuju padu procijepljenosti.

Stopa procijepljenosti cjepivom protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) među djecom vrtićke dobi pala je s 95,2 % na 92,4 % u zadnjih šest godina, priopćio je CDC.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), za sprječavanje dugoročnog širenja ospica potrebna je procijepljenost od najmanje 95 % s dvije doze cjepiva.

Kako bi ponovno stekao status zemlje bez ospica, SAD bi morao prekinuti trenutačni prijenos virusa na najmanje 12 mjeseci i za to pružiti dokaze.

Teme
cijepljenje ospice sad zarazne bolesti

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