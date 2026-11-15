Ospice se ponovno šire SAD-om: Zaraženo više od 5400 ljudi, ima i smrtnih slučajeva

Do 12. studenoga ove godine u SAD-u zabilježeno je 5412 slučajeva zaraze, što je više nego dvostruko u odnosu na cijelu prethodnu godinu, pokazuju podaci američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Prijavljeno je i nekoliko smrtnih slučajeva povezanih s ospicama, uključujući i one među djecom.