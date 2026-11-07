ALARMANTNI PODACI
Eksplodirao broj zaraženih ospicama u SAD-u: Troje preminulo u samo tjedan dana
U Sjedinjenim Američkim Državama tri su osobe umrle od ospica u razdoblju od samo tjedan dana, prenosi njemačka novinska agencija dpa.
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Nakon smrti djeteta u saveznoj državi New York, u Pennsylvaniji je umrla žena, a u Wisconsinu beba, objavili su u subotu Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).
Prema podacima CDC-a, ove je godine u gotovo svim saveznim državama zabilježeno ukupno oko 5200 slučajeva.
To je više nego dvostruko više u odnosu na cijelu prošlu godinu, a riječ je o najvećem broju u posljednjih nekoliko desetljeća.
Robert F. Kennedy Jr., kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao na dužnost ministra zdravstva, već se neko vrijeme suočava s kritikama zbog porasta broja slučajeva ospica.
On je u više navrata izrazio sumnju u vrijednost cijepljenja.
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