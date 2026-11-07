Oglas

ALARMANTNI PODACI

Eksplodirao broj zaraženih ospicama u SAD-u: Troje preminulo u samo tjedan dana

author
Hina
|
07. stu. 2026. 17:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Ospice
Freepik/Ilustracija

U Sjedinjenim Američkim Državama tri su osobe umrle od ospica u razdoblju od samo tjedan dana, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Oglas

Nakon smrti djeteta u saveznoj državi New York, u Pennsylvaniji je umrla žena, a u Wisconsinu beba, objavili su u subotu Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Prema podacima CDC-a, ove je godine u gotovo svim saveznim državama zabilježeno ukupno oko 5200 slučajeva.

To je više nego dvostruko više u odnosu na cijelu prošlu godinu, a riječ je o najvećem broju u posljednjih nekoliko desetljeća.

Robert F. Kennedy Jr., kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao na dužnost ministra zdravstva, već se neko vrijeme suočava s kritikama zbog porasta broja slučajeva ospica.

On je u više navrata izrazio sumnju u vrijednost cijepljenja.

Teme
ospice sad sjedinjene države sjedinjene države ospice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ