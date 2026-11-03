izvanredno stanje
Dijete preminulo od posljedica ospica u New Yorku: Prvi takav smrtni slučaj u više od 30 godina
Dijete je preminulo od bolesti povezane s ospicama u ruralnom području na sjeveru američke savezne države New York, što je prvi poznati smrtni slučaj povezan s ospicama u toj saveznoj državi u više od tri desetljeća, potvrdile su zdravstvene vlasti.
Ministarstvo zdravstva savezne države New York i Zavod za javno zdravstvo okruga Lewis u ponedjeljak su izvijestili o smrti djeteta povezanoj s ospicama, dok se epidemija te bolesti nastavlja širiti Sjedinjenim Američkim Državama.
Do 30. listopada ove godine u SAD-u je potvrđeno 4666 slučajeva ospica, što je otprilike dvostruko više nego tijekom cijele prošle godine. U saveznoj državi New York do 24. listopada zabilježeno je 178 slučajeva.
Guvernerka Kathy Hochul prije četiri tjedna proglasila je izvanredno stanje zbog epidemije, čime je omogućeno proširenje kruga zdravstvenih djelatnika ovlaštenih za cijepljenje protiv ospica te osiguran pristup dodatnim resursima.
Državni zdravstveni dužnosnici priopćili su da surađuju s lokalnim vlastima i partnerima kako bi omogućili cijepljenje necijepljenim osobama, uz pojačan nadzor slučajeva zaraze i praćenje kontakata oboljelih.
"Ospice su iznimno zarazna bolest koja može izazvati ozbiljne komplikacije, pa čak i smrt", navodi se u zajedničkom priopćenju, uz naglasak da je cijepljenje i dalje najbolja zaštita od virusa.
Zaražene osobe mogu prenositi virus otprilike četiri dana prije pojave karakterističnog osipa, što znači da mogu putovati i prelaziti državne granice prije nego što uopće shvate da su bolesne.
"Pozivamo stanovnike New Yorka da provjere jesu li primili sva preporučena cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) te da se o cijepljenju savjetuju sa svojim liječnikom", poručile su vlasti.
Prema podacima državnog ministarstva zdravstva, jedna doza cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) pruža 93-postotnu zaštitu od ospica, dok dvije doze osiguravaju zaštitu od 97 posto.
Kakva je situacija u Europi?
SAD nije jedina zemlja u kojoj se ospice nastavljaju širiti.
Najveće epidemije trenutačno su zabilježene u Bangladešu, s više od 65.430 slučajeva, Indoneziji s 46.578 te Gvatemali s 31.222 slučaja.
Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) prošlog je tjedna za Euronews izjavio da je rizik od ospica u Europi i dalje umjeren za dojenčad mlađu od 12 mjeseci, djecu u dobi od jedne do pet godina te osobe oslabljenog imunosnog sustava.
Za stariju necijepljenu djecu i odrasle rizik se procjenjuje kao nizak do umjeren. Osobe koje su stekle imunitet cijepljenjem ili prethodnom infekcijom smatraju se skupinom s niskim rizikom od ospica, prema najnovijoj procjeni ECDC-a.
U Europi su ospice endemske u 12 zemalja: Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Gruziji, Njemačkoj, Italiji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Turskoj i Ukrajini.
Najviše slučajeva prijavila je Rumunjska, gdje je 2024. zabilježeno 30.692 slučaja, što je znatan porast u odnosu na 3371 slučaj iz 2023. godine.
Šest europskih zemalja – Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Uzbekistan – ranije ove godine izgubilo je status zemalja bez endemskog prijenosa ospica, na temelju podataka o broju slučajeva iz 2024. godine.
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