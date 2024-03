Srećko Matić: Što je bilo prvo, nespremnost Scholza da pošalje rakete ili protivljenje javnosti?

Podijeli :

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić prati političku situaciju u Njemačkoj nakon što je kancelar Olaf Scholz još jednom odbio mogućnost da Njemačka pošalje Ukrajini rakete dalekog dometa Taurus.

U priču se uključila i Velika Britanija koja se nudi za posrednika, ona bi dala svoje rakete Ukrajini u zamjenu za njemačke, no Scholz i taj plan odbija tvrdeći da bi to moglo još snažnije uvući Njemačku u rat i rasplamsati ga.

“Scholz se zasigurno oslanja i na ankete koje pokazuju da je većina građana protiv slanja raketa Taurus. No postavlja se pitanje je li na takvo raspoloženje utjecao on sam. Jer mnogi misle da je Scholz svojom argumentacijom o tome da bi to Njemačku pretvorilo u stranu u ratu i da nakon toga prijeti atomski rat proširio strah u javnosti, koja je onda protiv pomoćoi Ukrajini,” kaže Matić.

“Teoretski njegovi koalicijski partneri, koji se javno zalažu za slanje raketa, mogu promijeniti stav Njemačke, no pitanje je hoće li to i napraviti.”

