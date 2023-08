Ogorec o kobnoj nesreći: “Wagner je Putinu još uvijek trebao, Prigožin nije”

Podijeli :

Marinko Ogorec, vojni analitičar, u Novom danu je analizirao zrakoplovnu nesreću u Rusiji i pogibiju šefa Wagnera Jevgenija Prigožina, čija smrt službeno još nije potvrđena, ali su ruske vlasti navele da je on bio na popisu putnika u toj letjelici.

Ogorec smatra da se sve okolnosti vjerojatno neće do kraja razjasniti te da će istraga donijeti rezultate koje ruski politički i vojni vrh očekuju. “Nikad nećemo saznati što se stvarno dogodilo.”

Pojavile su se i teorije zavjere prema kojima je Prigožin možda još uvijek živ. “Mi više o njemu nećemo slušati, on je definitivno maknut iz javnog prostora i to je gotova priča. Kako je maknut, je li živ, to možemo nagađati, ali pravu istinu nikada nećemo saznati.”

Što će biti s Wagnerom nakon Prigožinove smrti? “Wagner je uništen. To pokazuje da se Putinu više ne može vjerovati”

“Wagner je Putinu još uvijek trebao, Prigožin mu nije trebao. Kad mu je Prigožin postao višak, on ga se riješio. Povijest je puna političkih atentata. Ne postoji ni sustav ni država koja je imuna na atentate – sjetimo se braće Kennedy i Martina Luthera Kinga.”

Ogorec navodi da Wagner još uvijek ima značajnu ulogu u Africi te da će skupina opstati i da će dobiti novog vlasnika.

“Oni će raditi za one koji ih plaćaju. Hoće li ih novi gospodar povući iz Bjelorusije ili će ih uvući u ukrajinski rat ili ih poslati u Afriku, to ćemo tek vidjeti, ali njima to nije bitno, oni će i dalje raditi za svoju plaću, bez obzira gdje bili angažirani”, istaknuo je.

Ukrajinska mornarica i vojna obavještajna služba izveli su ovog tjedna “specijalnu operaciju” u kojoj su se jedinice iskrcale na Krim koji je Rusija okupirala još 2014. Ogorec je komentirao i je li realan scenarij da Ukrajina vrati Krim pod svoju kontrolu.

“Konkretni načini da se Krim vrati ovisit će o rezultatima ove protuofenzive. Ako će se ciljevi protuofenzive ostvariti, postoji šansa da Ukrajina vrati Krim, ali za sada se to ne nazire”, zaključio je Ogorec.

