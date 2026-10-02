prijedlog zapeo
Hoće li Amerikanci prestati pomicati sat? Trump želi trajno ljetno računanje vremena. Evo gdje zapinje
Napori u američkom Senatu da se uvede trajno ljetno računanje vremena zapeli su unatoč snažnom pritisku predsjednika Donalda Trumpa.
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Trump je u petak ponovno pozvao Senat da odobri prijedlog zakona koji je Zastupnički dom u srpnju usvojio s 308 glasova za i 117 protiv. Njime bi se ukinula praksa pomicanja sata dvaput godišnje, koja se u većem dijelu SAD-a primjenjuje još od 1960-ih, piše Reuters.
Trump je u objavi na društvenim mrežama poručio da pomicanje sata dvaput godišnje Ameriku stoji čitavo bogatstvo te loše utječe na kriminal, izaziva stres kod ljudi, utječe na sport i gotovo sve drugo što možete zamisliti.
Senat je ovaj tjedan završio s radom do izbora za Kongres 3. studenoga i do tada nisu predviđena nova glasanja. U Sjedinjenim Državama na standardno, odnosno zimsko računanje vremena prelazi se 1. studenoga.
"Imam osjećaj da bi prijedlog teško prošao. Ne mislim da će ga čelnik Senata uopće staviti na glasanje“, rekao je ranije ovog tjedna za Reuters republikanski senator John Kennedy govoreći o nastojanjima da ljetno računanje vremena postane trajno.
Republikanski senator Rick Scott, jedan od glavnih predlagatelja zakona, rekao je Reutersu da je i dalje uvjeren kako bi prijedlog mogao biti usvojen kada se zastupnici i senatori vrate.
Kritičari upozoravaju da bi takva promjena značila da bi sunce tijekom zimskih jutara izlazilo sat vremena kasnije, zbog čega bi više djece išlo u školu, a radnici na posao prije svitanja. U nekim dijelovima zemlje sunce na vrhuncu zime ne bi izlazilo sve do gotovo 9 sati ujutro, a ponegdje i kasnije.
Zagovornici trajnog ljetnog računanja vremena tvrde da pomicanje sata remeti san, povećava broj ozljeda na radu i pridonosi većem broju prometnih nesreća. Smatraju da bi zadržavanje sata pomaknutog jedan sat unaprijed tijekom cijele godine omogućilo više dnevnog svjetla u večernjim satima i potaknulo gospodarsku aktivnost tijekom zimskih mjeseci.
Ako zakon bude donesen, satovi se 2027. više ne bi vraćali na standardno računanje vremena. Pojedine savezne države ipak bi mogle izabrati da ne prijeđu na trajno ljetno računanje vremena ako ga trenutačno ne primjenjuju ili ako su prije izmjene zakona izglasale trajno standardno računanje vremena.
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