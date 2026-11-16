"SNOSIT ĆE TE POSLJEDICE"
Trumpovo ministarstvo pravosuđa prijeti senatorici koja želi istraživati njegove ljude
Ministarstvo pravosuđa SAD-a u nedjelju je upozorilo senatoricu Elizabeth Warren, vjerojatnu buduću predsjednicu Senatskog odbora za bankarstvo, na moguće „ozbiljne pravne posljedice” ako ne sačuva dokumentaciju povezanu s istragama protiv predsjednika Donalda Trumpa.
Ovo nedjeljno upozorenje najnovije je u nizu onih koja je Ministarstvo pravosuđa uputilo demokratima u Kongresu, a tiču se njihovih mogućih planova za provođenje istraga protiv administracije ili Trumpovih suradnika.
Trump je prošlog tjedna naložio Ministarstvu da istraži demokratske zakonodavce zbog „prijetnji” upućenih pojedincima, a glavni državni odvjetnik Todd Blanche naknadno je dao do znanja da je njegova agencija spremna suprotstaviti se demokratima u Kongresu.
Tužitelj upozorio Warren da sačuva dokumentaciju
U pismu upućenom Warren, savezni tužitelj Aaron Reitz iz Houstona napisao je da se čini kako je ova demokratkinja iz Massachusettsa „nestrpljiva da svojim budućim predsjedničkim čekićem zamahne poput tomahavka, u lovu na skalpove privatnih suradnika predsjednika Trumpa”.
Reitz joj je naložio da sačuva materijale „relevantne za vašu namjeru da kongresne istrage pretvorite u oružje i građanima uskratite njihova temeljna ustavna prava”.
Obavijesti o obvezi čuvanja dokumentacije mogu biti uvod u pokretanje istraga. Ured senatorice Warren nije odmah odgovorio na upit za komentar.
Reitz je pismo podijelio na društvenim mrežama, a Trump ga je nekoliko sati kasnije prenio na svom profilu na platformi Truth Social.
Demokrati najavljuju istrage protiv Trumpovih suradnika
Warren i drugi demokrati najavili su da, kada njihova stranka u siječnju preuzme kontrolu nad Kongresom, planiraju pokrenuti istrage protiv velikih korporacija, predstojnika ureda Bijele kuće Stephena Millera te Elona Muska, najbogatije osobe na svijetu, među ostalima.
Kao predstavnica progresivne struje i bivša kandidatkinja za predsjednicu, Warren je glasna kritičarka Wall Streeta te je u više navrata osudila Trumpovu administraciju i njezine politike.
Ona je vodeća demokratkinja u Senatskom odboru za bankarstvo, a očekuje se da će preuzeti dužnost predsjednice tog odbora kada demokrati preuzmu kontrolu nad Kongresom.
U pismu upućenom Warren, Reitz se osvrnuo na njezine izjave o provođenju istraga protiv čelnika korporacija. „Kontekst šalje jasnu poruku: namjeravate uzeti na nišan privatne osobe bliske predsjedniku Trumpu”, napisao je.
Slična pisma dobili i drugi demokrati
Među ostalim demokratskim zakonodavcima koji su primili slična pisma nalaze se senatori Richard Blumenthal i Elissa Slotkin, kao i zastupnik Robert Garcia, koji bi trebao preuzeti vodstvo Odbora za nadzor Zastupničkog doma.
Politički stručnjaci i Trumpovi protivnici izrazili su zabrinutost zbog nastojanja republikanskog predsjednika i njegove administracije da na metu stave vlastite kritičare i političke protivnike.
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