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Trump okrivio Bidena za potpuno prizemljenje zrakoplova u SAD-u
Američki predsjednik Donald Trump okrivio je u nedjelju administraciju demokrata Joea Bidena, koji je bio na vlasti između njegova dva mandata, za široko rasprostranjeno prizemljenje zrakoplova koje je poremetilo domaća i međunarodna putovanja diljem zemlje.
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U prvom komentaru o tome nakon što su američke vlasti u petak prizemljile zrakoplove na nekoliko sati zbog kvara u komunikacijskom sustavu koji je zahvatio sve centre za kontrolu leta, američki predsjednik nazvao je postupanje Bidenove administracije vezano za zrakoplovstvo "katastrofom".
"Sve čega su se dotakli pošlo je po zlu", napisao je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social
Spomenuo je "ogromne količine novca koje se nepromišljeno troše, čineći već stari i pokvareni sustav još gorim nego što je bio."
Ovaj poremećaj u petak najnoviji je pokazatelj problema u američkom sustavu kontrole zračnog prometa, koji se suočava s kvarovima opreme, poteškoćama u komunikaciji i nedostatkom kontrolora leta, dok Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) nastoji zamijeniti zastarjelu infrastrukturu, istaknuo je Reuters.
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