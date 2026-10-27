Pronađen sumnjiv predmet
Drama u Njemačkoj: Obustavljen željeznički promet, stanovnici evakuirani
U mjestu Müssen otkrivena je potencijalna bomba. Stanovnicima je naloženo da odmah napuste svoje domove. Željeznička pruga je zatvorena, zbog čega je obustavljen željeznički promet između Hamburga i Berlina, kao i između Hamburga i Schwerina.
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Nakon pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata na željezničkoj postaji Müssen (Schleswig-Holstein), u okrugu Herzogtum Lauenburg, željeznička pruga između Berlina i Hamburga u utorak je ujutro potpuno zatvorena za promet, pišu njemački mediji.
Zbog mogućeg pronalaska bombe, od stanovnika u ulicama Bergstraße i Bahnhofstraße u Müssenu (u okrugu Herzogtum Lauenburg) zatraženo je da evakuiraju svoje domove, prenosi Fenix magazin.
Evakuacija stanovništva
Ovu je obavijest jutros izdala lokalna služba za hitne intervencije općine Müssen. Evakuirano je i nekoliko zgrada u neposrednoj blizini.
Na internetskoj stranici tvrtke Deutsche Bahn spominje se „deaktivacija bombe iz Drugog svjetskog rata između Hamburga i Berlina”. Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava (EOD tim) putuje iz Kiela.
Prema navodima policije, sumnjivi predmet otkriven je oko 8:40 sati na gradilištu u blizini željezničke postaje Müssen. U ovoj fazi riječ je tek o sumnji da je predmet bomba – moglo bi se raditi o eksplozivnoj napravi ili bojnoj glavi.
Zamjenski prijevoz
EOD tim, koji je pozvan i trenutno dolazi iz Kiela, utvrdit će radi li se doista o neeksplodiranom ubojnom sredstvu. Željeznička pruga je privremeno zatvorena, što utječe na promet između Hamburga i Berlina.
Prema stranici tvrtke Deutsche Bahn o poremećajima u prometu, zatvaranje utječe na veze između Hamburga i Schwerina, linije na dugim relacijama između Hamburga i Berlina te regionalnu liniju RE1 između Hamburga i Büchena. Još nije poznato koliko će dugo trajati zatvaranje, no željeznički operater već organizira zamjenski prijevoz.
U sportskoj dvorani u Müssenu (na adresi Zum Sportplatz 3, 21516 Müssen) uspostavljen je privremeni smještaj za one koji nemaju kamo otići.
Prema uputama službe za hitne intervencije, osobe koje ne mogu samostalno stići do te lokacije trebaju se obratiti hitnim službama na terenu.
Budući da je pronalazak iznenadio nadležne službe, nije uspostavljena posebna telefonska linija za informacije. Ipak, naglašavaju da se brojevi za hitne slučajeve 110 i 112 trebaju koristiti isključivo u situacijama krajnje nužde.
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