Drama u Njemačkoj: Obustavljen željeznički promet, stanovnici evakuirani

Prema stranici tvrtke Deutsche Bahn o poremećajima u prometu, zatvaranje utječe na veze između Hamburga i Schwerina, linije na dugim relacijama između Hamburga i Berlina te regionalnu liniju RE1 između Hamburga i Büchena. Još nije poznato koliko će dugo trajati zatvaranje, no željeznički operater već organizira zamjenski prijevoz.