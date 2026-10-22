ZBOG DRONA S EKSPLOZIVOM
Uzbuna u Njemačkoj: Vojska podigla razinu prijetnje na najvišu razinu, strahuju od novih ruskih sabotaža
Njemačka vojska prvi je put podigla procjenu prijetnje od ruske sabotaže na razinu „značajne”, nakon što je u blizini vojne zračne baze Wunstorf pronađen srušeni dron s eksplozivom, a Berlin zbog sve veće zabrinutosti od ruskog hibridnog ratovanja pojačava sigurnosne mjere.
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Njemačke oružane snage procijenile su da je prijetnja od ruske sabotaže usmjerene na njihove pripadnike i objekte značajna. Riječ je o drugoj najvišoj razini na internoj ljestvici prijetnji njemačke vojske, objavio je u srijedu njemački list Süddeutsche Zeitung, prenosi Kyiv Post.
Promjena procjene uslijedila je nakon što je sredinom rujna u blizini zračne baze Wunstorf u saveznoj zemlji Donjoj Saskoj pronađen srušeni dron koji je nosio snažno eksplozivno punjenje. List se pritom pozvao na interni vojni dokument.
Glasnogovornik njemačkog Ministarstva obrane potvrdio je novu procjenu. "Uočavamo da se Bundeswehr u cjelini suočava sa značajnom prijetnjom od sabotaže", rekao je, misleći na njemačke oružane snage.
Prijeđena crvena linija
U vojnom izvješću, koje je pregledao Süddeutsche Zeitung, navodi se da je Rusija uporabom naoružanih dronova prešla „ranije predviđenu crvenu liniju štetnih namjera koje uključuju kinetičke i/ili smrtonosne učinke” protiv Njemačke i Bundeswehra.
Berlin je prošlog mjeseca objavio da Rusiju smatra odgovornom za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig u kolovozu.
Dron s eksplozivom pronađen je u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov koji se koristi za prijevoz vojne opreme. Zračna luka u istočnoj Njemačkoj pritom je važno logističko čvorište za NATO i Ukrajinu.
Prema procjeni njemačke vojske, istražitelji smatraju da su u incidentima kod Wunstorfa i Leipziga korišteni slični dronovi. Međutim, vjeruje se da je dron pronađen kod Wunstorfa bio usmjeren na zrakoplove Bundeswehra, dok je incident u Leipzigu ciljao civilne teretne zrakoplove.
Izvješće upozorava i na niz sumnjivih aktivnosti povezanih s ruskim izviđanjem na njemačkom teritoriju. Među njima su preleti dronova iznad lokacije proturaketnog obrambenog sustava Arrow 3 u saveznoj zemlji Saskoj-Anhalt te otkriće kamuflirane kamere koja je snimala strateški važnu željezničku postaju u Mindenu, u saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.
Njemačka pojačava sigurnost, očekuju se novi incidenti
Obavještajne službe očekuju da bi se situacija u kratkom roku mogla pogoršati te da su nove slične aktivnosti vjerojatne u bliskoj budućnosti, navodi se u dokumentu.
Glasnogovornik Ministarstva obrane rekao je da se preventivne mjere prilagođavaju pojedinačnim lokacijama. One mogu uključivati češće ophodnje zaštitara, ali i dodatne tehničke mjere zaštite, poput infracrvenih kamera i sustava za nadzor ograda.
Diljem Europe posljednjih tjedana pojačana je pripravnost nakon što su obavještajne procjene upozorile na mogućnost da Rusija iskuša spremnost NATO-a različitim oblicima djelovanja. Među mogućim scenarijima navode se sabotaže, kibernetički napadi, aktivnosti dronova, ali i ograničena vojna operacija.
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