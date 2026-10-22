Uzbuna u Njemačkoj: Vojska podigla razinu prijetnje na najvišu razinu, strahuju od novih ruskih sabotaža

Izvješće upozorava i na niz sumnjivih aktivnosti povezanih s ruskim izviđanjem na njemačkom teritoriju. Među njima su preleti dronova iznad lokacije proturaketnog obrambenog sustava Arrow 3 u saveznoj zemlji Saskoj-Anhalt te otkriće kamuflirane kamere koja je snimala strateški važnu željezničku postaju u Mindenu, u saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.