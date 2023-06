“U ovom ćemo trenutku vidjeti je li Putin shvatio poruku najužeg kruga”

Podijeli :

Gavriil Grigorov / SPUTNIK / AFP

Vojni analitičar Robert Barić bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao aktualno stanje u Rusiji.

“Ovaj vikend nije bio nikakav vojni udar nego Prigožinov očajnički pokušaj da spasi svoj utjecaj u Rusiji. Čini se da je bio u uvjerenju da je dovoljno da dođe do Moskve i da će time izazvati nemir u Putinovim krugovima te da se ispune njegovi zahtjevi. Iskreno se pitam je li ta situacija možda iskorištena od dijela ruske političke elite za poruku Putinu: “Sredi se””, rekao je profesor Robert Barić.

Prigožin je prešao opasnu crtu, ali Putina druga stvar treba više brinuti Koji su Putinovi sljedeći potezi? “Ranjena zvijer može biti puno opasnija…”

On navodi da bez obzira kako ovo sve završi, Vladimir Putin je doživio blamažu, a njegov utjecaj je doveden u pitanje.

“Njegova uloga neprekosnovenog vođe se sad propituje od strane ruskih političkih elita. Jevgeniju Prigožinu se daje prevelik značaj, što je uopće on? On je najobičniji ulični nasilnik koji je došao do visokog položaja jer je ispočetka bio instrument za provođenje onih stvari koje elite nisu htjele raditi. Putin je koristio Prigožina kao način kontrole ministarstva obrane. Prigožin sve do rata nije imao značaj, a sad je odjednom vidio šanse da postane politička figura. Kad je grupa Wagner angažirana, bio je Putinov miljenik”, rekao je Barić.

Stručnjak kaže da je Prigožinova zvijezda počela tamniti kad nije uspio zauzeti Bahmut, to jest, zauzet je, ali uz kakve žrtve.

“Tad je Wagner iskorišten kao topničko meso. Od travnja se sve više pokazivalo da će Putin podržati Sergeja Šojgua i Valerija Gerasimova. Cijela priča o Wagneru i Bjelorusiji je toliko čudna. Kad se radi vojni puč, morate prekinuti sve komunikacije, a ništa nije urađeno. Vojska se ne miješa u politiku, do sad je to uvijek bilo tako. Wagnerovce ne voze ruski vojnici i vice versa. Vojska se ne miješa koliko god oni ne vole Gerasimova ili Šojgua”, rekao je Barić pa je dodao: “Putin doslovno izgleda kao podgrijani mrtvac. Pitanje je je li zbrisao ili ne. Vlada velika neizvjesnost”.

Barić za bjeloruskog predsjednika Aleksandera Lukašenka kaže da je služio samo kao nositelj poruka. Prigožin očito uopće nije shvatio što radi. Prigožin je izdao Putina, napravio je neoprostivi grijeh. Nemojte očekivati da će Putin pasti. U ovom ćemo trenutku vidjeti je li Putin shvatio poruku koju mu je poslao najuži krug. Putin je u zadnjih 10 godina postupno personalizirao sustav upravljanja u Rusiji. Oligarhija vjerojatno ne može uraditi ništa u Rusiji, Putin će ostati”, rekao je.

Za kraj navodi da se postavlja pitanje kud će Ukrajinci krenuti i kad će i kako udariti.

“Ukrajinci će još sljedećih mjesec dana nastojati čupkati, da oni mogu izvesti duboku operaciju, oni bi to napravili. Ukrajinsko topništvo konačno postiže bolje rezultate. Ukrajinci će nastaviti s ovim opreznim ispipavanjem”, zaključio je.

