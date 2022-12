Ukrajina objavila što treba od oružja: “To je naša jedina želja za Božić”

Podijeli :

Izvor: Anatolii Stepanov / AFP / Ilustracija

Zamjenik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrij Meljnik zatražio je u ponedjeljak zapadne borbene avione, ratne brodove i tenkove, nakon obećanja SAD-a da će Ukrajini poslati proturaketne sustave Patriot.

Ukrajina je vrlo zahvalna na “hrabrim novim potezima” SAD-a, rekao je Meljnik. “No zna se da postoji još tabua koje treba razbiti. Hitno trebamo zapadne tenkove, borbene avione, ratne brodove, višecijevne bacače raketa, streljivo.”

To je naša jedina želja za Božić, rekao je bivši ambasador Ukrajine u Njemačkoj. U suprotnom, rat će uzrokovati još više patnje, smrti i uništenja Ukrajine, dodao je Meljnik.

Ocijenio je da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema svoju vojsku i građane za dugotrajan rat te mobilizira sve raspoložive resurse.

“Ukrajinci su spremni boriti se za oslobođenje svoje domovine, uključujući Krim, do posljednjeg daha. To je sigurno, bez obzira na to što će naši saveznici učiniti”, istaknuo je.

Meljnik je odbio pregovarati s Rusijom i navodnu želju Kremlja za pregovorima nazvao “potpunim blefom”.

Kategorički je odbacio mogućnost da Ukrajina prepusti bilo koji dio svoga teritorija. “Kijev to smatra neprihvatljivim. Neće se dogoditi”, rekao je Meljnik.

