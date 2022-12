Kritiziranje rata u Ukrajini nije nešto na što se naklono gleda u Rusiji. Takvo nešto je čak i kažnjivo pa se na to odlučuju samo najhrabriji.

No osim kazne zatvora, takve osobe mogu imati problema i s reakcijom javnosti. Da je tomu tako, na svojoj je koži osjetila i jedna starija gospođa.

Naime, na društvenim mrežama se pojavila snimka koja navodno prikazuje staricu koju izvlače iz autobusa u Rusiji jer je navodno kritizirala Putinov rat.

In Russia, an elderly woman was kicked out (literally) from the bus for criticising the war Russia wages against Ukraine. pic.twitter.com/tm6JZeqs9p