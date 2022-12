Podijeli :

Izvor: Nikola Cutuk/PIXSELL

Saborska zastupnica GLAS-a i bivša ministrica graditeljstva, Anka Mrak Taritaš, gostovala je u Studiju N1 televizije gdje je komentirala sporu obnovu nakon potresa.

Mrak Taritaš je rekla kako je obnova “misaona imenica”. “Još malo pa će biti tri godina od zagrebačkog potresa, a nije započeta izgradnja ni jedne kuće. Zadnja informaciju koju imam je da se ugovara projektna dokumentacija, a to je bilo prije dva tjedna na sastanku saborskog Odbora na kojem je bio i ministar”, rekla je dodavši da osjeća “susramlje”.

“Oni su cijelu obnovu pretvorili u birokraciju i papirologiju. Ova zemlja ima iskustva, imamo poslijeratna iskustvo, ima iskustvo poslije poplava. To je je područje koje nakon rata nije pošteno obnovljeno. Ja sam odmah iza petrinjskog potresa rekla da će mladi ljudi otići i snaći se, a stariji će umrijeti u kontejnerima. Nažalost bila sam u pravu”, rekla je Mrak Taritaš.

Smjene zbog obnove? Pupovac: Čaša strpljenja se prelila, mora se napraviti rez! Plenković o Paladini: Čini mi se da ste dobili zadatak loviti ministre na špici

“Onom nesretnom ministru Horvatu je godinu dana trebalo da shvati da ima zakon koji je neprovediv. Za sve je kriv Plenković jer se nije želio primiti tog posla, jer nije imao ljude koji znaju. Kad birate manekena za ministra ne možete očekivati da se on bavi obnovom. On puno obećava, a rezultat svega je šest kuća. Skriva s od novinara, on je ministar za slikanje, za poziranje, za fina pitanja. A nije to tako, moraš biti spreman suočiti se”, rekla je upitavši se kad je ministar obišao gradilišta i održao radni sastanak.

“Evidentno je da su ministar i državni tajnik na odlasku. Kako ćeš znati te probleme ako ti iz Zagreba i s ministarske pozicije gledaš s visoka. Nakon poplave, mi smo u 13 mjeseci napravili 288 kuća, a oni nakon dvije godine šest. To su isti ljudi s kojima sam ja radila”, podsjetila je dodavši da bi barem jednom mjesečno trebali imati radne sastanke, ne slikanja.

“A Zagreb smo posve zaboravili. Bio ti je potres prije tri godine, ali sorry…”, dodala je Mrak Taritaš.

Premijer Plenković ove godine neće ići na godišnjicu potresa jer je bio nedavno.

“Dobra stvar je za Plenkovića da ove godine nema snijega”, rekla je aludirajući na prošlu godinu kada je premijer pogođen grudom.

“Mi dvije godine nakon potresa nemamo podatak koliko kuća treba obnoviti”, zaključila je Mrak Taritaš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Što o nagađanjima o ostavci Paladine kaže gradonačelnica Petrinje? “Krije se kao zmija noge koji su piloti pucali. Vojska mora imati dokumentaciju” Jedite je češće: Ovo je najbolja namirnica za mozak