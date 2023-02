VIDEO EU čelnici s ovacijama dočekali Zelenskog, samo mu Orban nije pljeskao

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je stigao u Bruxelles gdje se susreo s čelnicima zemalja EU-a. Održao je i govor u Europskom parlamentu, a zastunici su ga pozdravili ogromnim pljeskom.

Prilikom dolaska u Bruxelles, čelnici EU-a također su ga dočekali gromoglasnim pljeskom i ovacijama – svi osim jednog. Naime, ukrajinskom lideru nije zapljeskao jedino mađarski premijer Viktor Orban.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom videu.

Look, who's not clapping for Zelensky.



Spoiler: It's Orban. Of course.pic.twitter.com/bUKqyjwmYH